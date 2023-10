Hubert Reeves: Astrophysicist na Sayensị Nkwukọrịta

By

Hubert Reeves, onye Canada na onye France na-enyocha mbara igwe nke nwụrụ n'oge na-adịbeghị anya mgbe ọ dị afọ 91, abụghị nanị ọkà mmụta sayensị a ma ama kamakwa ọ bụ onye ọkà mmụta sayensị a ma ama. Amụrụ na Montreal na 1932, Reeves zụlitere mmasị maka mbara igwe mgbe ọ ka dị obere, na-enyocha ụwa okike ma na-amụ kpakpando dị ka onye na-amụ mbara igwe. Mmasị ya na mbara igwe dugara ya ịchụso ọrụ na mbara igwe, mechaa nweta PhD na Mahadum Cornell wee bụrụ onye ndụmọdụ maka mmemme oghere NASA.

A maara Reeves maka ikike ya ịkọwara ndị ọha mmadụ echiche sayensị siri ike, ọ chọkwara ịkọrọ ndị na-ege ntị ka ukwuu n'ịhụnanya ya maka sayensị na eluigwe na ala. Na 1981, o bipụtara akwụkwọ akpọrọ "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), nke ghọrọ onye na-ere ahịa kacha mma na France ma sụgharịa ya n'asụsụ 25. Akwụkwọ ahụ nwetara otuto maka ikike o nwere ịtụgharị ịgụ kpakpando ka ọ bụrụ akụkọ akụkọ ifo, o mekwara ka aha Reeves siri ike dị ka onye nwere nkà na-ekwurịta okwu sayensị.

N'ime oge ọrụ ya niile, Reeves dere akwụkwọ karịrị 40, gụnyere ọtụtụ aha maka ụmụaka. Ọ ghọrọ onye a maara nke ọma ihu na TV French, na-apụta na ihe ngosi akwụkwọ ndị a ma ama na ntutu isi ya na-acha ọcha, anya na-egbuke egbuke, na ụda Quebec na-adọrọ mmasị ndị na-ege ntị. Àgwà ọma ya na itinye aka na ya mere ka ọ bụrụ ọkà okwu a na-achọsi ike n'ụwa ndị na-asụ French, bụ ebe a bịara mara ya dị ka French nke kwekọrọ na Carl Sagan.

Reeves abụghị naanị onye na-ekwurịta okwu sayensị kamakwa ọ bụ onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi. O ji ịnụ ọkụ n'obi kwado maka nchebe nke okike ma dọọ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ nke mbibi onwe onye nke ụmụ mmadụ na-eche ihu. O kwenyere na ụmụ mmadụ abụghị ụdị a họọrọ na anyị ga-eburịrị ọrụ maka omume anyị iji hụ na anyị ga-adị ndụ.

Onyinye Hubert Reeves na ngalaba nke astrophysics na nzikọrịta sayensị ahapụla mmetụta na-adịgide adịgide. Ikike o nwere ime ka ọdịiche dị n'etiti ihe ọmụma sayensị na ọha na eze kpalitere mmụọ ọtụtụ mmadụ ịtụgharị uche n'ihe omimi nke eluigwe na ụwa na ịhụ na ichebe ụwa okike.

