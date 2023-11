Ịchọgharị mgbagwoju anya nke Be Stars: Na-agafe usoro ọnụọgụ abụọ

By

Ọganihu ndị nchọpụta na Mahadum Leeds mere n’oge na-adịbeghị anya emebiwo nkwenkwe ogologo oge nke ndị na-enyocha mbara igwe nwere banyere Be kpakpando, na-amụba ìhè ọhụrụ n’ihe ndị a na-adịghị ahụkebe nke eluigwe. Bụrụ kpakpando, ndị a ma ama maka ahịrị ikuku ha na ụdị ụdị B, masịrị ndị sayensị ihe karịrị otu narị afọ kemgbe onye ọkà mmụta mbara igwe Italy Angelo Secchi chọpụtara na 1866.

Na omenala, ndị na-enyocha mbara igwe kwenyere na Be stars dịkarịsịrị na sistemụ ọnụọgụ abụọ, na-agba egwu na abụọ n'ofe mbara igwe. Agbanyeghị, nyocha nke data sitere na satịlaịtị Gaia nke European Space Agency enyela ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ na-agbagha echiche a na-achị. Ọ dị ka kpakpando Be abụghị naanị ihe abụọ, kama ọ bụ okpukpu atọ, ebe ahụ atọ dị n'eluigwe na-emekọ ihe ọnụ.

Site n'ịhụ mmegharị nke kpakpando na-agafe na mbara igwe abalị ruo ogologo oge na nke dị mkpụmkpụ, ndị nchọpụta chọpụtara ihe ịrịba ama nke mkpakọrịta. Ọ bụrụ na kpakpando na-aga n'ụzọ kwụ ọtọ, ọ na-egosi ọnụnọ nke otu kpakpando. Otú ọ dị, ọnụnọ nke ọtụtụ kpakpando na-eme ka ọ bụrụ ihe a na-achọpụta ma ọ bụ ọbụna n'ụdị okirikiri. N'ụzọ tụrụ n'anya, ọmụmụ ihe ahụ kpughere na kpakpando Be kpakpando gosipụtara ọnụ ọgụgụ ndị enyi dị ala ma e jiri ya tụnyere ndị ibe ha B kpakpando na mbụ, na-emegide atụmanya.

Nnyocha ọzọ ekpughere na kpakpando nke atọ na-abanyekarị na ọnọdụ ahụ, na-emetụta ọnọdụ nke enyi ya ma na-eme ka ịnyefe ihe dị mkpa maka ịmepụta diski gas dị iche iche na-ekpuchi Be stars-ihe ngosi nke eluigwe nke na-echetara mgbanaka Saturn. Ndị enyi a, mgbe anyị na-ahụ anya, na-eme ka ndị a na-adịghị ahụ anya n'ihi "vampire" Be star ji nwayọọ nwayọọ na-agbapụta oke ha ruo mgbe ha na-ebelata nke ukwuu ka a hụ ya.

Nsonaazụ nke nchoputa a na-agbawa agbawa gafere mpaghara Be stars. Site na oghere ojii na kpakpando neutron ruo isi mmalite nke ebili mmiri ndọda, nghọta anyị banyere ihe ndị a na-eme n'ụwa na-enwe mmetụta dị ukwuu. Site na ịrị elu nke nyocha ebili mmiri ike ndọda, ihe ọmụma ọhụrụ a na-enye nghọta bara uru banyere kpakpando ndị na-amụ nsogbu ndọda ndị a na-akpali akpali.

Dị ka Prọfesọ René Oudmaijer nke Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Physics na Astronomy nke Mahadum si kọọ, “Ịdị n'otu dị oké mkpa na mmalite evolushọn, ma ugbu a anyị na-agabiga ụkpụrụ ahụ. Triple abụrụla ọnụọgụ abụọ ọhụrụ." Mgbanwe a na nghọta anyị banyere mkpakọrịta nke eluigwe na-emepe ụzọ maka mbara igwe dị mgbagwoju anya na nke na-adọrọ adọrọ na-echere ka ekpughere ya.

Ajụjụ:

Ajụjụ: Gịnị bụ kpakpando?

A: Bụrụ kpakpando bụ otu kpakpando dị iche iche ejiri ụdị ụdị B ha mara yana ọnụnọ nke ahịrị ikuku na ụdịdị ha. Ha bụ kpakpando B na-abụghị nke kachasị elu nke gosipụtara otu ahịrị ikuku Balmer ma ọ bụ karịa ma ọ bụ gosila ha n'oge gara aga.

Ajụjụ: Olee otú e si chee na kpakpando Be dị adị?

A: N'oge gara aga, ndị na-enyocha mbara igwe kwenyere na Be star na-adịkarị na sistemụ ọnụọgụ abụọ, nke nwere kpakpando abụọ na-agbagharị ibe ha.

Ajụjụ: Gịnị ka nchoputa na nso nso a kpughere?

A: Nchọpụta na nso nso a gbara aka mgba nkwenye ọdịnala site n'inye ihe akaebe na-egosi na kpakpando Be star na-eme na usoro atọ, ebe anụ ọhịa atọ na-emekọrịta ihe.

Ajụjụ: Olee otú nchọpụta a si emetụta nghọta anyị banyere ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe?

A: Nchọpụta a nwere mmetụta dị ịrịba ama maka nghọta anyị banyere oghere ojii, kpakpando neutron, na isi mmalite nke ike ndọda, na-enye nghọta na kpakpando ndị bu ụzọ guzobe ha.

Ajụjụ: Olee otú e si mee ka ndị enyi Be star ghara ịhụ anya?

A: The "vampire" Be star ji nwayọọ nwayọọ na-amịkọrọ uka nke ibe ya kpakpando, na-eme ka ha na-adị obere na-inyoghi anya ịhụ.