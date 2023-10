Mmebi na-abawanye nke Satellites Orbit dị ala na nyocha sayensị

Igwe kpakpando satịlaịtị dị ala dị ala (LEO), dị ka Elon Musk's Starlink na agbụrụ Amazon jikọtara na nso nso a, na-ebute nnukwu nsogbu na nyocha sayensị. Satellites ndị a, mgbe a na-eto ya maka ikike ha nwere ịnye mkpuchi brọdband zuru ụwa ọnụ, ugbu a na-ebute mmetọ ọkụ nke na-egbochi ọmụmụ nke mbara igwe abalị. N'agbanyeghị mgbalị ndị a na-eme iji mee ka ìhè nke satịlaịtị ndị a dajụọ, ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala na ha ka na-agafe oke nchapụta a tụrụ aro ihe karịrị okpukpu abụọ.

Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ Nature mere ka ọ pụta ìhè ka ihe atụ nke AST SpaceMobile's BlueBird swarm si ghọọ otu n'ime ihe na-egbuke egbuke na mbara igwe. Nnyocha ọzọ gosikwara na ọbụna satịlaịtị gbara ọchịchịrị ka na-enwu nke ọma karịa ihe ndị na-enyocha mbara igwe chere na ọ bụ ihe a na-anabata iji belata ndabichi na sayensị mbara igwe.

Ndị na-enyocha mbara igwe na-aga ogbako nke International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky haziri site na Satellite Constellation Interference kwupụtara nchegbu banyere mmetụta na-akawanye njọ nke satịlaịtị ndị a na nyocha mbara igwe abalị. N'agbanyeghị mbọ a na-agba ime ka satịlaịtị ha gbaa ọchịchịrị, nchapụta ahụ ka bụ okwu na-adịgide adịgide. Sistemụ nleba anya dị ugbu a maka satịlaịtị LEO dị oke ọnụ na enweghị oke.

Ndị na-achịkwa adịla ngwa ngwa iji dozie nchegbu ndị a, na-adabere na ntuziaka afọ ofufo na-enyeghị ihe mgbochi bara uru. Na mgbakwunye, enwere ajụjụ gbasara ma mmerụ ahụ a na-eme na nyocha sayensị ziri ezi site na uru nke ịnweta brọdband ka mma na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ. Sistemụ satịlaịtị LEO, ebe ọ na-enyere njikọta aka na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ, nwere oke ikike ama ama, n'adịghị ka eriri ma ọ bụ netwọk ikuku 5G.

Dịka ọmụmaatụ, Starlink na-ejere ndị ọrụ nde 1.5 ozi n'ụwa niile, ebe nde mmadụ na United States ka na-enweghị ohere ịnweta brọdband dị ọnụ ala. Ọnụ ego dị elu nke ịntanetị satịlaịtị na-egbochi ikike ya ilebara nsogbu njikọ sara mbara. Ọzọkwa, e nwere atụmatụ ịgbanye ọtụtụ iri puku satịlaịtị ọzọ n'ime mbara igwe, na-eme ka mmetọ ọkụ na-esikwu ike na nsonaazụ ya na nyocha sayensị.

