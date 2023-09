Usoro ọhụrụ na-eji oge abụọ RR Lyr Stars tụọ anya nke ụyọkọ kpakpando

By

Ndị na-enyocha mbara igwe ewepụtala usoro ọhụrụ iji tụọ anya nke ọma nke ụyọkọ kpakpando site na iji kpakpando RR Lyr ugboro abụọ. Usoro a na-ewepụ mkpa maka nleba anya nlegharị anya ma nwee ike ịbawanye ihe nlele nke ụyọkọ kpakpando n'ebe dị anya site na ihe karịrị ugboro 20.

Kpakpando RR Lyr na-agbanwe agbanwe nke na-egbuke egbuke ugboro 100 karịa Sun anyị ma bụrụ ihe karịrị okpukpu abụọ. Ha nwere ike ije ozi dị ka "kandụl ọkọlọtọ" maka ịlele anya ụyọkọ kpakpando n'ihi mmekọrịta dị n'etiti oge pulsation ha na luminosity. Ejirila kpakpando ndị a n'ọtụtụ ebe maka nha anya, yana Cepheids oge gboo, maka ụyọkọ kpakpando ndị dị anyị nso.

N'ime nnyocha e bipụtara n'oge na-adịbeghị anya na akwụkwọ akụkọ Nature Astronomy, ndị na-enyocha mbara igwe sitere na National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences tụrụ aro iji kpakpando RR Lyr okpukpu abụọ iji tụọ anya ụyọkọ kpakpando na njehie kachasị anya nke 1-2%.

Kpakpando RR Lyr nke ugboro abụọ bụ ihe pụrụ iche n'ihi na ha na-egosipụta pulsation na ihe karịrị otu oge. A na-ejikọta oge abụọ ahụ na ihe ndị dị egwu dị ka uka na ụbara elemental. Site n'ịmụ oge abụọ a, ndị na-enyocha mbara igwe nwere ike ịmepụta mmekọrịta oge-ọkụ na-adabere na ụbara nke elementrị, na-enye ohere maka nha anya dabere na fotometry.

Usoro ọhụrụ a na-enye ụzọ iji nweta nha anya nke ụyọkọ kpakpando dị nso site na fotometry naanị, na-adabereghị na nlele anya. Dị ka Dr. Licai Deng, onye isi nyocha na NAOC na onye na-ede akwụkwọ nke ọmụmụ ihe, si kwuo, usoro a nwere ike ịbawanye ihe nlele nke ụyọkọ kpakpando ndị nwere nha anya dị elu site na 20 ma ọ bụ karịa.

Kpakpando RR Lyr ugboro abụọ ọ bụghị naanị na-enye nha anya ziri ezi kamakwa ozi bara uru gbasara ụbara nke elementrị. N'ọdịnihu, na ọbịbịa nke teliskop ndị dị elu dị ka Telescope Space Space China na Vera C. Rubin Observatory, a na-atụ anya na a ga-achọpụta iri puku kwuru iri puku kpakpando RR Lyr ugboro abụọ na ụyọkọ kpakpando ndị dị nso. Site n'iji usoro nha anya dabere na kpakpando ndị a, ndị na-enyocha mbara igwe na-atụ anya ịmepụta maapụ 3D nwere ọgụgụ isi nke Otu Mpaghara wee nweta ogologo oge Hubble dị elu.

N'ozuzu, iji kpakpando RR Lyr okpukpu abụọ dị ka ihe ngosi anya na-enye ụzọ dị mma maka ịkwalite nghọta anyị banyere mbara igwe na nnukwu ụyọkọ kpakpando dị n'ime ya.

