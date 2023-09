Disk gbagọrọ agbagọ nke Milky Way na ọrụ nke ihe gbara ọchịchịrị

By

Ọmụmụ ihe ọmụmụ Harvard mere n'oge na-adịbeghị anya na Center for Astrophysics | Harvard na Smithsonian (CfA) na-eme ka ìhè dị na mpụta diski Milky Way Galaxy. Ndị nchọpụta ahụ achọpụtala na ụdị diski ahụ gbagọrọ agbagọ na nke ọkụ nwere ike ịkọwa ya site na ọnụnọ nke ihe gbara ọchịchịrị gbara gburugburu ụyọkọ kpakpando ahụ. Nchọpụta a abụghị naanị na-akwado echiche ndị dị ugbu a gbasara nguzobe nke Milky Way kamakwa na-enye nghọta n'ime ọdịdị mgbagwoju anya nke ihe gbara ọchịchịrị.

Ụzọ Milky ahụ bi n'ime ígwé ojii gbasasịrị nke ukwuu nke a maara dị ka stellar halo, bụ́ nke gbatịrị ebe dị anya karịa ụyọkọ kpakpando n'onwe ya. Nnyocha ndị gara aga ekpebiwo na stellar halo na-atụgharị na elliptical n'ụdị. N'ịgbaso nchọta a, ndị ọkà mmụta sayensị n'ime nchọpụta ọhụrụ a chere ọdịdị yiri nke ahụ maka halo ihe gbara ọchịchịrị, nke gụnyere usoro Milky Way na gburugburu ya.

Ebe ọ bụ na ihe gbara ọchịchịrị anaghị emekọrịta ihe na ìhè, ọnụnọ ya na njirimara ya nwere ike ịpụta naanị site na ụzọ ndị na-apụtaghị ìhè. N'iji ụdị iji gbakọọ orbits nke kpakpando n'ime ihe gbara ọchịchịrị gbatịrị agbatị ma dị ogologo, ndị nyocha ahụ nwere ike nweta nkwekọ zuru oke na ihe ndị gara aga chọpụtara na ụdị diski ụyọkọ kpakpando na-adịghị mma.

Dị ka ndị na-emekọ ihe ọmụmụ ahụ, Charlie Conroy na Lars Hernquist si kwuo, halo gbara ọchịchịrị na-enye nkọwa mara mma maka ma ịdị ukwuu na ntụzịaka nke diski gbagọrọ agbagọ nke Milky Way. Ọ bụ ezie na ọdịdị halo dị otú ahụ na-adịkarị na ịme anwansị, ọmụmụ ihe a na-anọchite anya nyocha mbụ nke mmetụta ya na ụyọkọ kpakpando nke anyị.

Nsonaazụ nke nyocha a na-ewusi echiche ahụ na-enwekarị ike na Milky Way na ụyọkọ kpakpando ọzọ dakọtara, ihe atụ nke ndị nchọpụta cheburula kemgbe. Ọnụnọ nke halo na-adịghị mma na nke yiri football na-egosi na ụyọkọ kpakpando ahụ nwere ihe omume jikọrọ ọnụ.

Ọzọkwa, ngụkọ ọmụmụ a gbasara ọdịdị nke ihe gbara ọchịchịrị nwere ike inye nghọta n'ime njirimara na ọdịdị nke ihe gbara ọchịchịrị n'onwe ya, bụ nke a na-adịghị ahụkebe na ngalaba physics. Ngbanwe site n'ụdị okirikiri dị na data ụyọkọ kpakpando na-egosi na e nwere oke n'otú ihe gbara ọchịchịrị si emekọrịta n'onwe ya.

Ọ bụrụ na achọpụtara nchoputa ndị a, ha nwere ike imeghe ụzọ maka ụzọ ọhụrụ a ga-esi amụ ihe gbara ọchịchịrị a na-adịghị ahụ anya nke na-agafe na mbara igwe. Nke a nwere ike ịgụnye usoro ọhụụ maka ịchọpụta akara kinematic nke sub-halos gbara ọchịchịrị, bụ obere ihe gbara ọchịchịrị na-agba gburugburu ụyọkọ kpakpando.

Ọmụmụ ihe a na-emepe ohere na-atọ ụtọ maka ikpughe ihe omimi nke ihe gbara ọchịchịrị na inweta nghọta miri emi banyere mmalite nke ụyọkọ kpakpando nke anyị. Site n’inyocha ihe pụrụ iche dị na diski Milky Way, ndị na-enyocha mbara igwe na-abịaru nso n’ịghọta mgbagwoju anya nke mbara igwe.

