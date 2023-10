Ndị na-enyocha mbara igwe na-achọpụta ngwa ngwa Redio Burst kacha dị anya na ume (FRB).

By

Ndị na-enyocha mbara igwe achọpụtala ihe na-akpali akpali n'oge na-adịbeghị anya site n'ịchọpụta ihe mgbawa redio kacha dị anya na ike (FRB) hụtụrụla. Mgbawa nke ebili mmiri redio a dịpụrụ adịpụ were ihe na-erughị otu millisekọnd, ebe isi mmalite ya dị na ụyọkọ kpakpando dị anya nke na o were ijeri afọ asatọ tupu ìhè ya erute anyị. Nchọpụta nke FRB a, aha ya bụ FRB 20220610A, mere ka o kwe omume site na European Southern Observatory's (ESO) Very Large Telescope (VLT).

Ọbụghị naanị na FRB a ka kacha hụtụrụla, mana ọ wepụtakwara ike dị egwu. N'ezie, ọ weputara nha nha nha nha nke anyanwụ n'ime afọ 30, mana n'ime naanị ntakịrị ntakịrị nke sekọnd. Nchọpụta nke FRB a dị ike nwere mmetụta dị ukwuu maka nghọta anyị gbasara eluigwe na ala.

Otu n'ime nghọta sitere na nlebanya a bụ na enwere ike iji FRB tụọ ihe na-efu n'etiti ụyọkọ kpakpando. Ụzọ ndị dị ugbu a si atụle oke mbara igwe na-enye azịza ndị na-emegiderịta onwe ha ma na-agbagha ụkpụrụ ọkọlọtọ nke mbara igwe. Agbanyeghị, site n'ịmụ FRBs, ndị na-enyocha mbara igwe nwere ike nweta nghọta bara uru na nkesa okwu na mbara igwe.

Ryan Shannon, prọfesọ na Swinburne University of Technology na onye na-eduzi nyocha nke ọmụmụ ahụ, na-akọwa na ihe na-efu efu na mbara igwe nwere ike na-ezo na oghere dị n'etiti ụyọkọ kpakpando. Okwu a nwere ike na-ekpo ọkụ ma na-agbasa nke na ọ siri ike ịchọpụta site na iji usoro ochie. Otú ọ dị, redio ngwa ngwa na-agbawa nwere ike ịbanye ọbụna mpaghara ndị kasị efu nke ohere ma "hụ" ihe ionized. Nke a na-enye ndị na-eme nchọpụta ohere ịlele ọnụọgụgụ ihe dị n'etiti ụyọkọ kpakpando, na-enye ụzọ pụrụ iche iji tụọ eluigwe na ala.

Nchọpụta nke FRB dị anya na ume bụ ihe dị ịrịba ama na nyocha anyị gbasara mbara igwe. Site n'ịmụ akara ngosi mbara igwe ndị a dị omimi, ndị na-enyocha mbara igwe na-aga n'ihu na-ekpughe nghọta ọhụrụ banyere nhazi nke eluigwe na ala na mmalite evolushọn. Ebipụtala ihe nchoputa a n'ime akwụkwọ akụkọ sayensị.

Sources:

- Nina Massey, onye nta akụkọ sayensị PA

- akwụkwọ akụkọ sayensị