Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara ọdọ mmiri apịtị nwere ike na Mars

Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ihe àmà nke ihe ha kwenyere na ọ bụ ọdọ mmiri apịtị na Mars, nke nwere ike inye nkọwa bara uru n'ịchọ ihe ịrịba ama nke ndụ gara aga na mbara ala. Ọmụmụ ihe a lekwasịrị anya na Hydraotes Chaos, mpaghara ọgba aghara na Mars nke nwere ugwu, oghere, na ndagwurugwu. Ndị nyocha nyochara onyonyo nke NASA's Mars Reconnaissance Orbiter sere wee chọpụta ebe dị larịị n'ime Hydraotes Chaos nke gosipụtara akara sedimenti na apịtị na-esi n'okpuru elu pụta.

Ọmụmụ ihe ahụ na-egosi na ihe dị ka ijeri afọ 3.4 gara aga, usoro mmiri mmiri na Hydraotes Chaos mebiri, na-eduga na oke idei mmiri nke na-etinye nnukwu sedimenti n'elu. Sedimenti a, ọ bụrụ na enyocha ya nke ọma, nwere ike ịnwe akara ndụ ndụ gara aga na Mars. Ndị nyocha ahụ kwenyere na sedimenti dị n'ọdọ ụrọ ahụ malitere n'ihe dị ka ijeri afọ 1.1 gara aga, mgbe mmiri dị n'ime ala Mars ga-apụ n'anya na mbara ala ahụ aghọwo ihe na-adịghị mma.

N'ọdịnihu, ndị ọkà mmụta sayensị na-atụ anya nyocha ọzọ n'ime ọdọ mmiri apịtị oge ochie iji chọpụta mgbe Mars nwere ike ịbụ ebe obibi ma nwee ike ịnabata ndụ. Ụlọ ọrụ nyocha Ames nke NASA na-emepụta ngwá ọrụ a na-akpọ EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), nke enwere ike iji nwalee nkume maka ndị na-emepụta ihe ndụ, karịsịa lipids. Enwere echiche iji were EXCALIBR na njem NASA n'ọdịnihu na ọnwa ma ọ bụ Mars, yana Hydraotes Chaos bụ ebe nwere ike ịdakwasị maka ngwa a.

Nchọpụta a na-eme ka ìhè ọhụrụ pụta na ọ ga-ekwe omume Mars mgbe ọ na-eburu ndụ ma na-egosipụta mkpa ọ dị n'ịchọkwu nyocha na nyocha nke ala ndị Mars. Ọ na-enye atụmanya na-akpali akpali maka ndị ga-eme n'ọdịnihu na-achọ ikpughe ihe omimi nke Mars na ihe ịrịba ama nwere ike nke ndụ gara aga.

Isi mmalite: Akụkọ Sayensị Nature