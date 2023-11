Nchọpụta Ọhụrụ: Achọtara ọla ndị dị na Galaxy ochie ịma aka Astrophysics 'Nghọta nke Eluigwe na Ala.

By

Ndị ọkà mmụta mbara igwe achọpụtala ihe dị egwu nke na-agbagha nghọta anyị ugbu a banyere Eluigwe na Ala. N'ịbụ ndị na-arụ ọrụ na James Webb Space Telescope (JWST), ndị nchọpụta achọpụtawo ihe dị ịtụnanya nke metal na ụyọkọ kpakpando nanị afọ 350 ka Big Bang gasịrị. Nchọpụta a nwere mmetụta dị ịrịba ama maka ihe ọmụma anyị banyere Eluigwe na Ala mbụ na mmalite nke ọla.

N'oge na-adịghị anya ka Big Bang gasịrị, Eluigwe na Ala bụ hydrogen, helium, na ọnụọgụ nke lithium na beryllium. A na-ewere ihe ndị a dị ka anọ mbụ na tebụl oge. Ihe ndị dị arọ karịa hydrogen na helium, nke a maara dị ka ọla na mbara igwe, dị oke mkpa maka ịmepụta mbara ala okwute na mmepe nke ndụ. Nmepụta ọla na-apụtakarị n'ime kpakpando, na-eme ka ha bụrụ akụkụ bụ isi nke nghọta anyị banyere mgbanwe Eluigwe na Ala.

Ọmụmụ banyere ụyọkọ kpakpando oge ochie bụ otu n'ime ihe ndị bụ́ isi a na-achụ JWST. Site na Nyocha JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), ndị ọkà mmụta sayensị enwewo ike ịhụ ụyọkọ kpakpando ndị mbụ, na-eme ka a ghọta ịdị mma ha. N'akwụkwọ akụkọ na nso nso a akpọrọ "JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a gas gas", ndị nchọpụta kọrọ nchọpụta nke carbon, oxygen, na neon, niile weere ọla n'ọnọdụ nke mbara igwe mgbe ha na-enyocha ụyọkọ kpakpando dị nso na mbara igwe. Cosmic Dawn.

Nchọpụta ndị a na-emegide echiche ndị dị adị gbasara kpakpando III enweghị igwe, kpakpando mbụ malitere na Eluigwe na Ala. Nchọpụta nke carbon na ọla ndị ọzọ dị na ụyọkọ kpakpando oge ochie a na-egosi na kpakpando nke atọ nke ndị bi na ya enweghịcha ọla kpamkpam, megidere echiche ndị gara aga. Nchọpụta a na-agbagha nkwenye ndị e nweburu ogologo oge wee meghee ohere ọhụrụ maka ịghọta Eluigwe na Ala mbụ.

Agbanyeghị, ndị nyocha ahụ na-adọ aka na ntị na a ga-atụle nkọwa ndị ọzọ. Ọ ga-ekwe omume na ihe ndị ahụ achọpụtara sitere na isi mmalite ndị ọzọ dị n'ime ụyọkọ kpakpando, dị ka nnukwu oghere ojii ma ọ bụ kpakpando AGB. Ọ dị mkpa nyocha ọzọ iji chọpụta kpọmkwem ebe ọla ndị ahụ achọpụtara si nweta ma gosi mkpa ha dị na nghọta anyị gbasara evolushọn mbara igwe.

Ọganihu a na-emesi ike nke JWST ike na ikike ya ịkwanye ókèala nke nleba anya. Site n'ịmụ ụyọkọ kpakpando oge ochie na ihe mejupụtara kemịkal ha, anyị na-enweta nghọta bara uru banyere mmalite nke Eluigwe na Ala na usoro ndị mere ka e nwee kpakpando, ụyọkọ kpakpando, na n'ikpeazụ, ndụ dị ka anyị si mara ya.

FAQ

Ajụjụ: Gịnị bụ ọla na mbara igwe?

A: Na mbara igwe, ọla na-ezo aka na ihe niile dị arọ karịa hydrogen na helium.

Ajụjụ: Olee otú e si emepụta ọla?

A: A na-emepụta ọla n'ime kpakpando site na usoro dị ka ngwakọta nuklia na mgbawa supernovae.

Ajụjụ: Gịnị kpatara ọla ji dị mkpa maka ịmepụta mbara ala nkume na ndụ?

A: Ọla na-ekere òkè dị mkpa n'ịmepụta mbara ala siri ike, nkume dị ka Ụwa. Ha na-enyekwa aka na ihe mejupụtara kemịkalụ dị mkpa maka mmepe nke ndụ.

Ajụjụ: Gịnị bụ kpakpando III?

A: Population III kpakpando bụ kpakpando mbụ kpụrụ na Eluigwe na Ala. Ekwenyere na ha buru ibu na enweghị ọla.

Sources:

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a gas-rich galaxy](https://arxiv.org/abs/2302.00023)