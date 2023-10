Otu nke Atọ nke Ndị Astronauts: Ndị ọsụ ụzọ nke nyocha mbara igwe

By

N'October 1963, NASA kwupụtara nhọpụta nke otu nke atọ nke ndị na-enyocha mbara igwe. A họọrọ mmadụ 14 ndị a site na ọdọ mmiri nke ndị agha 720 na ndị nkịtị na-achọ akwụkwọ, na-eme ka ọ bụrụ ìgwè ndị na-agụ mbara igwe gụrụ akwụkwọ nke ukwuu n'oge ahụ. Ebumnuche ha bụ ịfe ụgbọ elu Gemini nke nwere oche abụọ, bụ nke e mere iji nwalee usoro maka mmemme ọdịda Apollo Moon.

N'ụzọ dị mwute, mmadụ anọ n'ime otu a nwụrụ tupu ha emee ụgbọ elu mbụ ha. Otú ọ dị, ndị na-enyocha mbara igwe 10 fọdụrụnụ gbara ngụkọta nke ozi iri na asatọ na mmemme Gemini na Apollo. Asaa n'ime ha gara Ọnwa, ebe anọ nwere ohere ịga ije n'elu ya. Otu onye na-enyocha mbara igwe fekwara njem ogologo oge n'ime Skylab.

Usoro nhọpụta nke otu atọ a nke ndị mbara igwe siri ike. Ndị Candidates kwesịrị ịbụ ụmụ amaala US nwere akara ugo mmụta injinia ma ọ bụ sayensị anụ ahụ, nwee ahụmịhe nnwale nnwale ma ọ bụ awa 1,000 nke ụgbọ elu na-efe efe, dị afọ 34 ma ọ bụ nwata, ma ghara ịdị ogologo karịa ụkwụ isii. Site na ngwa 720 enwetara, bọọdụ ahọpụtara ahọpụtara ndị ga-aga nyocha 136 maka nyocha ọzọ, mechaa wedata ya ruo n'ọkwa 14.

Mgbe ahọpụtara ha, ndị na-enyocha mbara igwe ọhụrụ ahụ nwetara ọzụzụ dị ukwuu na ịmara akụkụ dị iche iche nke mmemme oghere. Ha nwetara ọrụ aka ọrụ iji nweta nka na mpaghara ụfọdụ, dị ka nhazi ụgbọ elu na usoro njikwa. Ọrụ nkuzi ha kpuchiri isiokwu ndị dị ka mbara igwe, ikuku ikuku, ọgwụ mbara igwe, na geology. Ọbụna ha nwetara ọzụzụ ịlanarị na gburugburu ebe dị iche iche, gụnyere oke ọhịa, ọzara, na mmiri.

Ndị na-enyocha mbara igwe iri na anọ ahụ sitere n'ụdị dị iche iche, nwere asaa sitere na US Air Force, anọ sitere na ndị agha mmiri US, otu sitere na US Marine Corps, na ndị nkịtị abụọ nwere ahụmahụ agha. Onye ọ bụla na-enyocha mbara igwe nwere onyinye pụrụ iche nke ya na mmemme ahụ, dị ka Edwin E. "Buzz" Aldrin, bụ onye ghọrọ onye nke abụọ jere ije n'ọnwa n'oge ọrụ Apollo 14.

Otu nke atọ nke ndị mbara igwe keere òkè dị oke mkpa n'ịkwalite nyocha mbara igwe. Ha meghere ụzọ maka ọrụ ndị ga-eme n'ọdịnihu ma gbasaa ihe ọmụma anyị banyere mbara igwe.

