Nchọpụta dị ịtụnanya sitere na NASA's James Webb Telescope na-enye nghọta ọhụrụ n'ime Galactic Center.

Igwe teliskop Space James Webb nke NASA atụwokwa ndị na-enyocha mbara igwe anya ọzọ site n'ikike ya pụrụ iche, nke ugbu a na-enye echiche na-adọrọ adọrọ banyere mpaghara enigmatic Sagittarius C (Sgr C) nke na-eme kpakpando n'ime etiti ụyọkọ kpakpando anyị. N'ịbụ nke dị ihe dị ka afọ 300 ọkụ site na nnukwu oghere ojii Sagittarius A na etiti Milky Way, Sgr C bụ ihe ngosi nke kpakpando 500,000, na-elekwasị anya na nchịkọta protostars na-ezu ohi ntụpọ.

N'ihe onyonyo a na-agbawa agbawa, mkpebi Webb na-enwetụbeghị ụdị ya na mmetụta uche na-ekpughe ọtụtụ atụmatụ a na-ahụtụbeghị mbụ na mpaghara a. Samuel Crowe, onye isi nyocha na nwa akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na Mahadum Virginia kwuru, "Webb na-ekpughe oke nkọwa dị oke egwu, na-enye anyị ohere ịmụ usoro kpakpando n'ụdị gburugburu ebe a n'ụzọ na-agaghị ekwe omume na mbụ." Nghọta a dị ịrịba ama sitere na enweghị data infrared gara aga yana nnukwu ike nke teliskop Webb.

Otu n'ime isi nchoputa bụ ọnụnọ nke nnukwu protostar, ihe karịrị 30 uka nke anyanwụ anyị, nke dị n'ime ụyọkọ kpakpando a na-eto eto. Ọ bụ ezie na ígwé ojii gbara protostar ndị a dị ka ọchịchịrị na ndị mmadụ bi na ya, n'ezie, ọ bụ otu n'ime mpaghara ụyọkọ kpakpando juru. Njupụta nke ígwé ojii na-egbochi ìhè sitere na kpakpando ndị dị n'azụ ya, na-emepụta echiche efu.

Igwefoto Infrared Near-infrared Webb (NIRCam) ewegharala oke ikuku ionized hydrogen gbara gburugburu n'okpuru igwe ojii n'ụdị cyan mara mma. Mpaghara hydrogen a nwere nnukwu irute aka na-agbagha echiche ndị dị adị, ebe ọ na-agbatị karịa nke a hụrụ na mbụ. Ndị na-enyocha mbara igwe na-eche ọrụ dị egwu ihu ugbu a nke ịghọta mmalite na mmetụta nke mpaghara hydrogen a gbatịrị agbatị.

Ihe nhụsianya ọzọ na-adọrọ adọrọ bụ n'ụdị agịga gbasasịrị na chaotic dị n'ime hydrogen ionized, nke chọrọ nyocha ọzọ. Rubén Fedriani, onye na-eme nchọpụta banyere ọrụ ahụ na Instituto Astrofísica de Andalucía dị na Spain, na-akọwa etiti galactic dị ka “ebe jupụtara mmadụ na ọgba aghara,” bụ́ ebe igwe ojii dị elu na-etolite kpakpando ndị na-emekọrịta ihe na gas gbara ya gburugburu site na ọpụpụ ha, jet. , na radieshon.

Ka ndị ọkà mmụta sayensị na-aga n'ihu na-ekpughe ihe omimi ndị zoro ezo n'ime mbara igwe, ihe James Webb Telescope chọpụtara site n'obi nke ụyọkọ kpakpando anyị na-enye ohere a na-enwetụbeghị mbụ iji banye n'ime ihe nzuzo nzuzo nke mbara igwe. N'ịbụ onye e debere nanị ihe dị ka afọ 25,000 site n'ụwa, ebe etiti galactic na-enye ndị na-enyocha mbara igwe anya nke ọma banyere kpakpando nke ọ bụla, na-eme ka ìhè dị n'usoro dị mgbagwoju anya nke ịmepụta kpakpando na ịdabere na gburugburu mbara igwe pụrụ iche. Na mkpughe nke ọ bụla, teliskop Webb na-emeghe ụzọ maka nghọta miri emi nke eluigwe na ala anyị.