Fossil achọtara ọhụrụ ekpughere anụ ọhịa tupu akụkọ ihe mere eme nke South America

N’ime nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya nke e bipụtara na Zoological Journal of the Linnean Society, otu ndị nchọpụta mba ụwa achọpụtala ihe dị ịrịba ama n’ime ime obodo São Gabriel, Southern Brazil. Ha ekpughere fossil nke ụdị dị nde afọ 265 a na-akpọ Pampaphoneus biccai, bụ onye na-eri anụ kachasị na egwu nke oge ya tupu ebili nke dinosaurs.

A na-echekwa fossil ahụ nke ọma, gụnyere okpokoro isi zuru oke na ọkpụkpụ ọkpụkpụ dị iche iche. Pampaphoneus so na otu ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ oge mbụ a maara dị ka dinocephalians, bụ ndị na-ajụkarị anụ ọhịa buru ibu nwere ngwakọta nke anụ anụ na ahịhịa. Ihe ndị a e kere eke nwere nnukwu ọkpụkpụ cranial, n'ihi ya aha ha, nke sụgharịrị "isi dị egwu" na Grik. Ọ bụ ezie na a na-ahụkarị ha na South Africa na Russia, Pampaphoneus biccai bụ naanị ụdị a maara na Brazil.

Nchọpụta ihe omimi nke Pampaphoneus na-enye nghọta bara uru gbasara gburugburu ebe obibi nke dị n'ime obere oge tupu mkpochapụ oke n'ime ụwa. Ndị na-eme nchọpụta kwenyere na ihe e kere eke a dị egwu, nke nwere ezé nkịta ya dị nkọ na ata ya siri ike, rụrụ ọrụ yiri nke ahụ dị ka nnukwu nwamba ọgbara ọhụrụ. O nwere ike ịnwụde ma rie anụ ọhịa dị nta ma ọ bụ nke na-erughị ọkara, nke nwere ihe àmà na-egosi na ọ pụrụ ọbụna ịta ọkpụkpụ, dị ka àgwà nke hyena nke oge a.

Ihe atụ a chọtara ọhụrụ bụ okpokoro isi Pampaphoneus nke abụọ a hụtụrụla na South America, ma buru ibu karịa nke mbụ, na-enye ihe ọmụma na-enwetụbeghị ụdị ya gbasara ọdịdị ọdịdị ya. N'ezie, enwere ihe akaebe na-egosi ịdị adị nke ọbụna ndị buru ibu, dịka a chọpụtakwara iberibe ọkpụkpụ agba nke onye Pampaphoneus nwere ike ịbụ nke atọ.

Ndị nchọpụta na-eme atụmatụ na ndị kasị ibu Pampaphoneus nwere ike tụọ ihe ruru mita atọ n'ogologo ma tụọ ihe dịka 400kg. Anụ anụ nke oge ochie a na-ekerịta ebe obibi ya na anụmanụ ndị ọzọ, dị ka obere dicynodont Rastodon na nnukwu amphibian Konzhukovia, na-eme ka a hụpere anya n'ikike nke paleontological nke mpaghara Pampa.

Ihe ndekọ fosil nke Pampaphoneus biccai na-agbasawanye nghọta anyị banyere ụdịdị dị iche iche na mkpa ndụ oge ochie dị na South America, na-amụba ìhè n'ụwa ochie nke dị ọtụtụ nde afọ tupu ọchịchị nke dinosaurs.

