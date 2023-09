New York Liberty dari WNBA Berkolaborasi dengan Xbox untuk Lapangan bertema Starfield

By

New York Liberty, tim bola basket wanita profesional di WNBA, telah bermitra dengan Xbox untuk membuat lapangan unik bertema Starfield. Dalam kolaborasi antara olahraga dan permainan, desain lapangan menampilkan warna khas Starfield seperti pelangi pada tutsnya dan logo Starfield di dekat garis tengah. Pengadilan akan diterapkan di pertandingan Barclays Center for the Liberty melawan Los Angeles Sparks dan Washington Mystics. Ini menandai kedua kalinya Liberty bekerja sama dengan Xbox untuk lapangan yang terinspirasi dari video game, namun untuk pertama kalinya lapangan ini secara khusus didasarkan pada sebuah game.

CEO New York Liberty Keia Clarke mengungkapkan kegembiraannya atas kolaborasi ini, dengan menyatakan, “Kami bangga melanjutkan kemitraan kami yang telah memenangkan penghargaan dengan Xbox yang menampilkan pengadilan sekunder pertama dan peluncuran global Starfield.” Clarke juga menyoroti peluang untuk menjangkau dan berinteraksi dengan penggemar baru sekaligus menciptakan sinergi antara WNBA dan komunitas game. Bethesda Studios, pengembang di balik Starfield, merilis game yang sangat dinantikan ini pada tanggal 6 September untuk Xbox Series X/S, PC melalui Windows, Steam, dan Game Pass.

Bos Xbox Phil Spencer mengungkapkan bahwa Starfield telah melampaui satu juta pemain secara bersamaan pada hari peluncuran resminya. Kolaborasi antara New York Liberty dan Xbox ini tidak hanya menampilkan perpaduan antara olahraga dan game, tetapi juga sejalan dengan tonggak sejarah bagi kedua belah pihak. Dengan dirilisnya Starfield, yang merupakan video game terbesar Bethesda Studios selama lebih dari satu dekade, dan New York Liberty mengalami musim terbaiknya dalam sejarah waralaba, kemitraan ini menandakan saat yang menyenangkan bagi kedua organisasi.

