Pertempuran Dimulai di Peternakan Finnegan: Perempat Final Keluarga Terkuat di Irlandia

Bersiaplah untuk pertarungan yang memacu adrenalin saat perempat final Keluarga Terkuat Irlandia dimulai di lokasi baru dan menarik – The Farm yang terletak di Boyne Valley of Co Meath yang indah. Perkebunan kentang generasi kelima ini tidak hanya akan memberikan latar unik untuk persaingan yang ketat, namun juga menguji kekuatan fisik dan mental dari empat keluarga yang tersisa untuk bersaing memperebutkan tempat di Semi Final.

Dari Tipperary, kami memiliki keluarga Byrnes, yang dikenal karena kemampuan atletiknya yang mengesankan dalam lari maraton dan kompetisi Ironman. Keluarga Bonnar dari Waterford, dengan kekalahan tipis musim lalu membebani pikiran mereka, bertekad untuk membuktikan diri dan menunjukkan potensi mereka yang sebenarnya. Bergabung dengan mereka adalah keluarga Peters, juga dari Waterford, yang ingin bangkit kembali dari kinerja buruk mereka di Musim 10. Dan yang tak kalah pentingnya, keluarga Murphy dari Carlow, yang tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam upaya mereka untuk meraih kemenangan, bahkan pergi ke sejauh mana mengorbankan biskuit kesayangan mereka.

Dengan pelari pemenang All-Irlandia sebagai bagian dari susunan pemain mereka, tim Bonnar siap menghadapi tantangan apa pun secara langsung dan menunjukkan keterampilan luar biasa mereka. Setiap keluarga siap untuk melampaui batas mereka, menampilkan kekuatan masing-masing dalam aktivitas mulai dari kayak hingga frisbee terbaik. Musim ini menjanjikan akan penuh dengan kegembiraan dan adrenalin, karena keluarga-keluarga luar biasa ini saling berhadapan dalam tantangan fisik yang luar biasa.

Saksikan RTÉ One dan RTÉ Player pada hari Minggu, 26 November pukul 6:30 untuk menyaksikan aksi yang mengharukan dan menjadi bagian dari perjalanan tak terlupakan menuju penobatan Keluarga Terkuat di Irlandia. Jangan lewatkan satu momen pun di musim yang mendebarkan ini, di mana tekad, semangat, dan komitmen yang tak tergoyahkan bersatu untuk menciptakan pengalaman tak terlupakan baik bagi peserta maupun pemirsa.

