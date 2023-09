Kisah Tak Terungkap tentang Astronot Wanita Pertama di Amerika: Mendobrak Hambatan dan Mencapai Ketinggian Baru

Dalam “The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts,” Loren Grush mengeksplorasi perjalanan enam wanita luar biasa yang memecahkan langit-langit kaca di dunia eksplorasi ruang angkasa yang didominasi pria. Grush menantang narasi yang berlaku tentang dominasi laki-laki kulit putih dalam perlombaan luar angkasa dan menyoroti kontribusi signifikan dari para perempuan ini, yang merupakan bagian dari kelas pertama NASA yang menyertakan perempuan.

Grush berfokus pada kehidupan Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, dan Shannon Lucid. Para wanita ini bergabung dengan korps astronot NASA pada tahun 1978 dan bertekad untuk mencapai ketinggian yang sebelumnya dilarang bagi mereka.

“The Six” memberikan gambaran sekilas tentang motivasi dan keraguan mereka, memberikan wawasan tentang momen ketika setiap wanita menyadari bahwa dia bisa melamar menjadi astronot. Grush menggambarkan proses seleksi mereka sebagai langkah signifikan menuju keberagaman, meskipun kelas tersebut masih didominasi oleh laki-laki kulit putih.

Buku ini juga memaparkan tantangan yang dihadapi para perempuan ini, termasuk perhatian media yang seksis, spekulasi chauvinis tentang romansa dan seks di luar angkasa, dan perjuangan untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional. Grush memberikan contoh ketahanan dan tekad mereka dalam menghadapi kesulitan, seperti perjuangan Ride untuk melindungi privasi dan kesehatan mentalnya di tengah pengawasan media.

“The Six” juga menyoroti peran penting yang dimainkan oleh para pembela keberagaman di dalam dan di luar NASA. Ruth Bates Harris, seorang karyawan NASA, dengan berani mengkritik badan tersebut karena kurangnya keberagaman. Mercury 13, sekelompok wanita yang menjalani pengujian ketat pada awal tahun 1960-an untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjadi astronot, juga mendapat pengakuan.

Grush menggabungkan pengalaman sehari-hari para astronot, mengungkapkan aspek-aspek yang sangat biasa dari pekerjaan mereka. Mereka menguji pakaian antariksa, menggerakkan lengan robot, dan menavigasi kerumitan bekerja dengan rekan pria yang memajang kalender pinup di pintu kantor mereka.

Meskipun buku ini bukannya tanpa bahaya dan tragedi, Grush menekankan keberanian dan ketekunan yang melampaui gender dan ras. Bencana Challenger menjadi pengingat serius akan risiko yang melekat dalam eksplorasi ruang angkasa, dan pengorbanan terbesar yang dilakukan Resnik.

Dengan penelitian yang cermat dan penyampaian cerita yang menawan, “The Six” memperluas pemahaman kita tentang perlombaan luar angkasa dan menantang gagasan tradisional tentang siapa yang bisa menjadi bagian dari “seluruh keluarga umat manusia.”

Sumber: The New York Times