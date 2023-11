Nasib Misterius The Simpsons: Sekuel Hit & Run dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

By

Game dunia terbuka yang dicintai, The Simpsons: Hit & Run, telah memikat penggemar selama bertahun-tahun dengan perpaduan unik antara humor dan gameplay. Terlepas dari popularitas dan permintaan untuk sekuelnya, pengembang game tersebut baru-baru ini mengungkapkan bahwa game lanjutannya tidak pernah terwujud, sehingga membuat para penggemar dan bahkan pengembangnya sendiri bingung.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan MinnMax, programmer, produser, desainer, dan produser eksekutif yang terlibat dalam game aslinya berbagi kebingungan dan kekecewaan mereka terkait pembatalan sekuelnya. Ketika ditanya tentang alasan di balik penghentian produksi, produser eksekutif John Melchior menjawab dengan bingung, mengatakan, “Saya tidak tahu.”

Itu adalah keputusan yang benar-benar aneh yang membuat semua orang yang terlibat menggaruk-garuk kepala. Melchior menjelaskan bahwa kesuksesan game aslinya mendorong kesepakatan lima game dengan pendanaan lebih sedikit dari yang diperkirakan pengembang. Keputusan untuk menghentikan produksi merupakan suatu kejutan, bahkan bagi bos Melchior, yang telah menyerahkan permainan tersebut kepada mereka “di piring perak.”

Game aslinya, dirilis oleh Vivendi Universal Games pada tahun 2003, menampilkan konspirasi alien di Springfield, dengan pemain yang terlibat dalam berbagai misi untuk mengungkap peristiwa misterius. Salah satu aspek paling ikonik dari game ini adalah misi balap yang terinspirasi dari Grand Theft Auto, yang sangat diingat oleh para penggemar.

Sekuel yang direncanakan dimaksudkan untuk memperluas mekanisme mengemudi dengan memperkenalkan kemampuan menarik benda dari kendaraan. Desainer Darren Evenson menyebutkan prototipe yang telah dikembangkan untuk fitur ini sebelum proyek tersebut dibatalkan. Namun, selain prototipe dan plot yang longgar, tidak banyak kemajuan yang dicapai.

Para pengembang menyatakan ketidakpercayaan mereka atas pembatalan proyek tersebut, karena mereka membayangkan The Simpsons: Hit & Run menjadi sebuah waralaba. Bagi mereka, sekuel tampak seperti perkembangan alami, tetapi tiba-tiba dihapuskan.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap jatuhnya sekuel tersebut adalah kegagalan Vivendi untuk mendapatkan hak video game The Simpsons. Menariknya, perusahaan tersebut berhasil mendapatkan hak atas franchise populer lainnya seperti Buffy the Vampire Slayer. Akhirnya, EA memperoleh hak video game tersebut pada tahun 2005; namun, tidak ada game baru berdasarkan The Simpsons yang dirilis sejak 2007.

Kesimpulannya, meskipun harapan untuk sekuel The Simpsons: Hit & Run mungkin pupus selama EA mempertahankan hak atas waralaba tersebut, para penggemar masih dapat berharap untuk versi remaster dari game aslinya. Misteri seputar pembatalan sekuelnya terus membingungkan penggemar dan pengembang, membuat mereka bertanya-tanya tentang kemungkinan yang mungkin terjadi.

FAQ

