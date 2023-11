Ubisoft Menetapkan Standar Baru: Cutscene yang Dipercepat adalah Pengubah Permainan

By

Ubisoft telah meluncurkan fitur menarik dalam game penembak penjarah selulernya yang akan datang, The Division Resurgence. Meskipun cutscene yang maju dengan cepat bukanlah sebuah konsep yang inovatif, ini adalah fitur yang jarang terlihat dalam game saat ini. Pengubah permainan ini telah membuat para pemain sangat menantikan perilisan game tersebut pada tahun 2024, dengan harapan bahwa game ini akan menjadi penyertaan standar di semua video game masa depan.

Menemukan kemampuannya secara tidak sengaja, pemain mendapati diri mereka melaju melalui cutscene yang panjang di The Division Resurgence hanya dengan satu sentuhan sederhana di layar. Baik itu karakter yang berjalan diam-diam atau dialog berlebihan tentang sebuah misi, pemain kini dapat menelusuri adegan-adegan ini, menghemat waktu dan membuat permainan lebih menyenangkan.

Meskipun melewatkan cutscene sama sekali merupakan pilihan di sebagian besar game, sering kali ada keinginan untuk menangkap setiap pengetahuan dan pengembangan karakter. Fitur fast-forward di The Division Resurgence memenuhi kebutuhan ini, memungkinkan pemain untuk secara selektif mempercepat bagian-bagian cutscene. Fitur kecil namun berdampak ini tidak hanya merupakan anugerah bagi pemain yang ingin meneruskan cerita dengan cepat tetapi juga ideal bagi mereka yang bermain di perangkat seluler, memberikan fleksibilitas untuk menyelesaikan gameplay kapan saja.

Komitmen Ubisoft untuk meningkatkan pengalaman pemain patut diacungi jempol. Dengan memperkenalkan opsi fast-forward di The Division Resurgence, mereka telah menetapkan standar baru dalam industri game. Para pemain kini sangat ingin melihat fitur ini diterapkan di game Ubisoft mendatang, seperti The Division 3 dan The Division Heartland.

Antisipasinya sangat jelas, dan para penggemar game Ubisoft pasti mendambakan kenyamanan dan kenikmatan yang dihadirkan oleh fitur fast-forwarding. Dengan Ubisoft yang memimpin, pengembang game lain mungkin memperhatikan dan mempertimbangkan untuk memasukkan fitur pengubah permainan ini ke dalam kreasi mereka sendiri.

FAQ:

T: Apakah The Division Resurgence merupakan game pertama yang memiliki fitur cutscene maju cepat?

J: Tidak, beberapa JRPG dan game lain pernah menyertakan fitur serupa sebelumnya.

T: Bisakah saya melewatkan cutscene sepenuhnya di The Division Resurgence?

J: Ya, seperti kebanyakan game, The Division Resurgence memungkinkan pemain untuk melewatkan cutscene sepenuhnya jika diinginkan.

Q: Kapan The Division Resurgence resmi diluncurkan?

J: Game ini sedang dalam pengujian beta dan diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2024.