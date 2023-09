Bundel Konsol PlayStation 5 Menerima Potongan Harga $50 di AS

By

Sony telah mengumumkan pengurangan harga bundel konsol PlayStation 50 sebesar $5 di Amerika Serikat. Bundel Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 telah dikurangi dari $539.99 menjadi $489.99, dengan penawaran ini tersedia online di PlayStation Direct hingga 30 September. Selain itu, pengecer seperti Best Buy dan Walmart juga menawarkan bundel yang sama seharga $489. Bundel Final Fantasy 16 dan bundel Horizon Forbidden West juga mendapat diskon $50, tersedia di Walmart dan Best Buy.

Bagi yang berminat, GameStop saat ini menawarkan diskon $50 untuk PS5 tertentu saat berbelanja di toko hingga 9.29.23/5/75. Perlu dicatat bahwa diskon PS100 di AS kurang agresif dibandingkan di Eropa, di mana Sony baru-baru ini mengadakan dua promosi harga dalam beberapa bulan. Promosi ini termasuk pengurangan biaya model PS5 standar sebesar £XNUMX / €XNUMX.

Pekan lalu, Sony menaikkan harga langganan PlayStation Plus hingga 35%. Kenaikan harga ini memengaruhi paket berlangganan 12 bulan untuk tingkat layanan Esensial, Ekstra, dan Premium, dengan kenaikan harga sebesar $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 tergantung pada paket keanggotaan yang dipilih.

Perlu disebutkan bahwa seorang leaker terpercaya telah mengungkap beberapa game yang akan ditambahkan ke Katalog Game PlayStation Plus bulan ini.

sumber:

– PlayStation 5: Paket konsol PlayStation 5 telah dikurangi $50 di Amerika Serikat.

– Sony Interactive Entertainment: Perusahaan yang bertanggung jawab atas merek PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: Video game populer dalam franchise Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: Angsuran mendatang dalam seri game Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: Game role-playing aksi mendatang yang dikembangkan oleh Guerrilla Games.

– PlayStation: Platform permainan yang dikembangkan oleh Sony.

– PlayStation Plus: Layanan berlangganan yang menyediakan akses ke multipemain daring dan permainan gratis.