Legenda Zelda: Ocarina Waktu – Perjalanan Menyusuri Jalur Kenangan

Sulit dipercaya, tapi The Legend of Zelda: Ocarina of Time merayakan hari jadinya yang ke-25 hari ini. Jika fakta itu membuat Anda merasa tua, Anda tidak sendirian. Saya masih ingat kegembiraan dan antisipasi seputar peluncuran petualangan 3D Zelda pertama Nintendo pada tahun 1998. Sebagai penggemar seri sebelumnya, A Link to the Past, saya tidak sabar untuk segera mencoba Ocarina of Time.

Saya cukup beruntung mendapat kesempatan untuk bermain dan mengulas game ini hanya beberapa hari sebelum rilis resminya. Saya ingat dengan jelas menghabiskan waktu berjam-jam tenggelam dalam permainan, menavigasi dunia Hyrule yang menakjubkan, dan mengalami kisah epik. Transisi ke grafik 3D berjalan mulus, dan mekanisme gameplaynya merupakan terobosan pada masanya.

Untuk menelusuri jalan kenangan dan mengumpulkan kenangan saya tentang masa-masa awal itu, saya menghubungi mantan rekan saya dari IGN64. Bersama-sama, kami mengenang kegembiraan seputar perilisan game tersebut dan waktu berjam-jam yang kami habiskan untuk memainkannya. Kami bahkan mendapat hak istimewa untuk memainkan pratinjau di acara Zelda di Seattle yang disebut Zelda Summit.

Salah satu detail menarik yang muncul saat diskusi kami adalah hadirnya darah di versi awal game. Saat melawan Ganon, dia akan memuntahkan darah merah saat diserang. Namun, ini kemudian diubah menjadi “keringat” hijau di versi game berikutnya. Mungkin Nintendo khawatir dengan rating game tersebut atau sekadar merasa hal itu tidak sejalan dengan visi mereka.

Melihat ke belakang, Ocarina of Time memiliki tempat khusus dalam sejarah game. Ini tidak hanya mengukuhkan franchise The Legend of Zelda sebagai nama yang terkenal tetapi juga mendorong batas-batas dari apa yang mungkin terjadi dalam game. Dunianya yang mendalam, karakter yang mudah diingat, dan alur cerita yang menawan memikat jutaan pemain di seluruh dunia.

Saat kita merayakan ulang tahun ke 25 dari game tercinta ini, mari luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi dampaknya terhadap industri dan kenangan yang diciptakannya bagi banyak pemain. Selamat ulang tahun, Ocarina Waktu!

Tanya Jawab Umum (FAQ)

1. Apakah Ocarina of Time adalah game Zelda terbaik?

Pendapat mungkin berbeda-beda, tetapi banyak yang menganggap Ocarina of Time sebagai salah satu game Zelda terbaik yang pernah dibuat. Gameplaynya yang inovatif, alur cerita yang mendalam, dan visual yang memukau menetapkan standar baru untuk seri ini.

2. Bisakah saya memainkan Ocarina of Time di konsol modern?

Ya, Ocarina of Time dirilis ulang beberapa kali setelah peluncuran awal di Nintendo 64. Kini tersedia di Nintendo 3DS dan dapat dimainkan di Nintendo Switch melalui layanan Nintendo Switch Online.

3. Bagaimana Ocarina of Time mempengaruhi game Zelda di masa depan?

Ocarina of Time menetapkan fondasi untuk game Zelda masa depan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme gameplay dan fitur yang menjadi pokok seri ini. Penekanannya pada eksplorasi, pemecahan teka-teki, dan penceritaan yang mendalam memengaruhi judul-judul Zelda berikutnya.

4. Mengapa Ocarina of Time dianggap sebagai mahakarya game?

Ocarina of Time sering dipuji karena gameplaynya yang inovatif, soundtrack yang indah, dan karakter yang berkesan. Ini berhasil menerjemahkan formula Zelda tercinta ke dalam dunia 3D, menciptakan pengalaman bermain game yang mendalam dan tak terlupakan.

5. Apakah ada rencana untuk membuat sekuel Ocarina of Time?

Meskipun tidak ada sekuel langsung dari Ocarina of Time, game ini menerima penerus spiritual dalam bentuk The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask mempertahankan banyak elemen gameplay dan mekanisme yang diperkenalkan di Ocarina of Time sambil menawarkan alur cerita yang unik dan lebih gelap.

Harap dicatat bahwa informasi yang diberikan dalam FAQ ini didasarkan pada pengetahuan yang tersedia saat ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.

sumber: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched