Disk Indigo: Meluncurkan Petualangan dan Tantangan Baru di Pokémon Scarlet dan Violet

Memulai petualangan baru di dunia Pokémon selalu menyenangkan, terutama saat ekspansi baru diperkenalkan. Demikian halnya dengan The Indigo Disk, DLC kedua yang sangat dinantikan untuk Pokémon Scarlet dan Violet. Sebagai DLC endgame, pemain harus menyelesaikan alur cerita utama Scarlet dan Violet, serta The Teal Mask terlebih dahulu, sebelum mendapatkan akses ke konten baru yang menarik ini.

Indigo Disk membawa para pelatih ke Akademi Blueberry yang menawan, sekolah kembar dari Akademi Naranja yang terkenal. Area baru ini menghadirkan segudang pengalaman seru, mulai dari berkumpul kembali dengan teman lama hingga bertemu dengan pelatih berwajah segar. Seolah-olah itu belum cukup, pemain juga akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan para pelatih ini dan bahkan menangkap spesies Pokémon baru dan familiar yang berkeliaran di Terarium akademi yang luas.

Terarium adalah fasilitas menakjubkan di Blueberry Academy, yang dirancang untuk meniru beragam lingkungan mulai dari pantai tropis hingga tundra beku. Habitat yang dinamis ini adalah rumah bagi beragam Pokémon yang menakjubkan, termasuk permulaan dari generasi sebelumnya. Yang membuat pertemuan ini semakin seru adalah bahwa Pokémon ini berperilaku mandiri dan tidak terbatas pada Poké Ball yang disediakan oleh profesor. Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan perilaku mereka dalam sudut pandang yang sangat berbeda.

Namun menangkap Pokémon hanyalah awal dari petualangan di Terarium. Indigo Disk tidak hanya memperkenalkan evolusi baru dan Pokémon Paradox yang menawan seperti Archuladon, Raging Bolt, dan Iron Crown. Ini juga menyambut kembalinya banyak Pokémon yang kembali, jauh melampaui kembalinya Pokémon lama. Meskipun jumlah pastinya masih menjadi misteri, yakinlah bahwa menangkap semuanya akan memberikan tantangan berat bahkan bagi pelatih paling berdedikasi sekalipun.

Namun Terarium sendirilah yang menyimpan daya tarik yang tak tertahankan bagi banyak orang. Menawarkan skala yang mengesankan dan perhatian yang cermat terhadap detail, lokasi yang luas ini menawarkan peluang eksplorasi tanpa akhir. Meskipun detail spesifiknya masih dirahasiakan, besarnya lingkungan yang mendalam ini menjanjikan untuk memikat para pelatih dari semua kalangan.

Di luar Terarium yang menawan terdapat sisi akademis Blueberry Academy. Pelatih akan memiliki kesempatan untuk mengambil kelas, masing-masing dengan pendekatan langsung terhadap pendidikan. Menyaksikan sebagian kelas yang diadakan di Terarium, saya ditugaskan untuk menangkap Pokémon Alolan. Dengan Alolan Grimer dan Alolan Exeggutor di tangan, saya kembali dengan penuh kemenangan, meninggalkan yang lain dengan pekerjaan rumah yang tidak mereka sukai.

Tentu saja, pertarungan merupakan bagian integral dari pengalaman Pokémon, dan Blueberry Academy lebih menyukai pertarungan ganda. Hal ini memperkenalkan lapisan tambahan pengambilan keputusan taktis dan pembangunan tim, memastikan pelatih siap melepaskan dua Poké Ball setiap kali mereka menghadapi pelatih lawan. Pertarungan yang saya ikuti selama saya menggunakan The Indigo Disk terbukti berkesan dan menantang, terus-menerus menguji keterampilan manajemen tim saya, pemahaman tentang pertarungan tipe, dan pemilihan gerakan.

Setelah fondasinya diletakkan, saatnya menguji kemampuan Anda melawan Elite Four. Sebelum menantang anggota Elite Four secara langsung, pelatih harus menyelesaikan Uji Coba Elite, yang mengingatkan pada rintangan. Menyaksikan uji coba Amarys, berpacu melalui ring udara bersama Koraidon atau Miraidon, saya teringat akan rintangan yang menggembirakan di Spyro the Dragon. Sentuhan menyegarkan ini menambah kegembiraan sebelum setiap pertarungan Elite Four, menyiapkan panggung untuk pertarungan Pokémon-on-Pokémon yang intens.

Meskipun saya tidak keluar sebagai pemenang dari pertemuan saya dengan Amarys, hal itu hanya semakin mengobarkan tekad saya untuk kembali ke The Indigo Disk. Dengan lebih dari 230 Pokémon baru dan yang kembali untuk ditemukan dan ditangkap, Terarium menawan untuk dijelajahi, dan pelatih tangguh untuk ditantang, dapat dikatakan bahwa The Indigo Disk menghadirkan konten pasca-permainan komprehensif yang didambakan para penggemar Pokémon. Saya, misalnya, sangat menantikan pertandingan ulang saya dan telah membenamkan diri kembali ke dunia Pokémon Scarlet. Petualangan terus berlanjut, dan peluangnya tidak terbatas.