Penjualan Pokémon GO Black Friday Menawarkan Bonus Koin Ganda untuk Pelatih

Pokémon GO baru-baru ini mengungkapkan detail menarik dari Black Friday Sale tahun ini. Pelatih akan memiliki kesempatan untuk menggandakan bonus PokéCoin mereka saat membeli bundel lebih dari $20 USD di Toko Web resmi Pokémon GO. Promosi eksklusif ini memungkinkan pemain untuk memperoleh PokéCoins di luar toko dalam aplikasi reguler sambil mendapatkan koin bonus tambahan sebagai hadiah atas pembelian mereka.

Meskipun beritanya mungkin terdengar menarik, penting untuk dicatat bahwa koin bonus ganda tidak berarti menerima dua kali lipat ukuran bundel dengan harga yang sama. Sebaliknya, Niantic menggandakan koin bonus yang diberikan untuk pembelian yang dilakukan melalui Toko Web Pokémon GO.

Untuk menjelaskan harga dan perbandingannya, kami telah memeriksa biaya paket yang tersedia di Toko Web reguler, toko dalam aplikasi di Kroasia. Perlu diingat bahwa harga dapat bervariasi tergantung wilayah Anda karena harga khusus wilayah Niantic.

Setelah meninjau paket yang tersedia, terlihat jelas bahwa penawaran Black Friday menawarkan beberapa keuntungan untuk pembelian paket yang lebih besar. Namun, mereka mungkin tidak sehebat yang diharapkan. Saat membandingkan bundel besar yang terdiri dari 2500 Koin, 5200 Koin, dan 14500 Koin, bundel Toko Web reguler terbukti sekitar 7% lebih murah dibandingkan bundel dalam game. Sementara itu, bundel Black Friday menunjukkan rata-rata penghematan sebesar 13.5% dibandingkan bundel dalam game setara.

Secara keseluruhan, jika Anda memilih untuk memanfaatkan obral ini, Anda dapat menghemat mulai dari 12% hingga 14.3%, tergantung pada paket yang Anda pilih.

Mempertimbangkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa penawaran Black Friday ini mungkin tidak terlalu mengejutkan seperti yang diantisipasi sebagian konsumen. Jika Anda tidak terlalu membutuhkan PokéCoins, sebaiknya lewati penjualan ini. Namun, jika Anda ingin melakukan pembelian, yakinlah bahwa tidak ada perbedaan diskon yang signifikan antara ukuran paket yang ditawarkan.

FAQ:

T: Apa manfaat yang bisa didapat Pelatih dari Black Friday Sale di Pokémon GO?

J: Pelatih dapat menggandakan bonus PokéCoins mereka per pembelian bundel di atas $20 USD melalui Toko Web Pokémon GO.

Q: Apakah harga paket Black Friday secara global sama?

J: Tidak, Niantic menggunakan harga spesifik wilayah, sehingga harga dapat bervariasi tergantung negara Anda.

T: Bagaimana perbandingan paket Black Friday dengan Web Store biasa dan paket dalam aplikasi?

J: Paket Web Store Reguler rata-rata 7% lebih murah dibandingkan paket dalam game, sedangkan paket Black Friday menawarkan penghematan sekitar 13.5%.