Sony Menambahkan Game Kontroversial ke Katalog PlayStation Plus

Sony baru-baru ini menghadapi kritik karena kurangnya judul yang ditambahkan ke layanan PlayStation Plus-nya selama beberapa bulan terakhir. Namun, perusahaan tersebut tampaknya telah mengambil langkah berani dengan memasukkan game yang banyak diperdebatkan, The Lord of the Rings: Gollum, ke dalam katalognya untuk tahun 2023.

Keputusan tersebut memicu reaksi beragam di kalangan gamer. Meskipun ada yang kecewa dengan penambahan tersebut, ada pula yang merasa lucu dengan pilihan kontroversial tersebut. Dirilis beberapa bulan yang lalu pada bulan Mei, The Lord of the Rings: Gollum gagal mengesankan pemain dengan misinya yang biasa-biasa saja, visual yang membosankan, dan gameplay yang berulang-ulang. Tidak mengherankan, saat ini peringkatnya “sebagian besar negatif” di Steam.

Kritik seputar game tersebut begitu parah bahkan pengembangnya, Daedalic Entertainment, merasa harus mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas kekurangan tersebut. Tak lama setelah game tersebut dirilis, studio pengembangan menghadapi penutupan dan memutuskan untuk fokus pada penerbitan.

Dengan semakin memanasnya persaingan Game of the Year 2023 di kancah game, The Lord of the Rings: Gollum sepertinya tidak akan menerima penghargaan apa pun. Performanya yang buruk dan penerimaan negatif menjadikannya tambahan biasa-biasa saja pada katalog PlayStation Plus.

Dalam berita terkait, gamer dapat menantikan game petualangan mendatang bernama Lord of the Rings: Tales of the Shire. Menggabungkan elemen dari judul-judul populer seperti Stardew Valley dan dunia Middle-earth tercinta, game ini diperkirakan akan dirilis pada tahun 2024. Diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih menawan dan menyenangkan bagi para penggemar franchise Lord of the Rings.

