Mode Game Baru dan Pembaruan Akses Awal Akan Hadir untuk Melawan Badai

Penerbit Hooded Horse telah mengumumkan bahwa game populer Against the Storm akan meninggalkan akses awal bulan depan dengan pembaruan 1.0 yang sangat dinanti. Pembaruan ini akan memperkenalkan mode permainan baru bernama Queen's Hand, yang dirancang khusus untuk menantang pemain berpengalaman dengan aturan dan hadiah unik.

Against the Storm, digambarkan sebagai “pembangun kota fantasi gelap”, membawa pemain ke dunia pasca-apokaliptik di mana mereka harus membangun kembali peradaban dalam menghadapi hujan lebat. Sebagai Raja Muda Ratu, pemain memimpin beragam kelompok penyintas termasuk manusia, berang-berang, kadal, rubah, dan harpa. Bersama-sama, mereka harus merebut kembali hutan belantara dan menjamin masa depan umat manusia.

Salah satu aspek paling menarik dari pembaruan mendatang adalah penambahan Queen's Hand. Mode permainan ini memberi pemain tantangan utama untuk menempa ulang Segel Adamantine dalam satu Siklus. Sebagai tantangan tersulit dalam permainan, Queen's Hand akan mendorong pemain paling berpengalaman sekalipun hingga mencapai batas kemampuan mereka.

Selama masa akses awal, Against the Storm telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan pembaruan konten rutin setiap dua minggu. Pembaruan ini telah membawa berbagai perubahan besar dan kecil pada game, termasuk penambahan spesies baru seperti manusia Fox dan peningkatan pada mekanisme endgame. Hooded Horse telah menyatakan bahwa irama pembaruan ini akan berlanjut hingga game tersebut dirilis secara penuh.

Dengan gameplay yang menarik dan narasi menawan, Against the Storm telah mengumpulkan basis penggemar yang berdedikasi. Di Steam, game ini telah menerima peringkat ulasan pengguna yang sangat positif sebesar 95% dari hampir 14,500 ulasan. Para pemain memuji mekanisme pembangunan dunia yang mendalam dan gameplay yang menantang.

Penggemar Against the Storm dapat menantikan rilis resmi game ini pada tanggal 8 Desember. Selain tersedia di Microsoft Store, game ini juga akan bergabung dengan perpustakaan PC Game Pass, berkat kemitraan baru-baru ini dengan Microsoft. Kolaborasi ini akan membawa game ini ke khalayak yang lebih luas dan memberikan pengalaman baru dan menarik bagi pelanggan Game Pass.

Baik Anda pemain berpengalaman atau baru dalam genre ini, pembaruan Against the Storm yang akan datang menjanjikan pengalaman bermain game yang tak terlupakan. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan dunia yang porak poranda dan membangun kembali peradaban melawan segala rintangan.

