SpaceX Meluncurkan 21 Satelit Starlink untuk Memperluas Layanan Internet

SpaceX berhasil meluncurkan sejumlah satelit lainnya untuk layanan internet Starlink dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California. Misi tersebut, yang dikenal sebagai Starlink Group 7-2, mengerahkan 21 satelit Starlink generasi kedua ke orbit. Satelit-satelit ini, yang disebut V2 Mini, adalah versi ringkas dari satelit V2 Starlink berukuran penuh yang direncanakan untuk diluncurkan di masa depan menggunakan kendaraan Starship SpaceX yang dapat digunakan kembali.

Roket Falcon 9 lepas landas ke arah selatan, dengan tahap pertama ditembakkan selama kurang lebih dua setengah menit sebelum tahap kedua mengambil alih. Booster tahap pertama, yang melakukan penerbangan ke-11, berhasil mendarat di kapal drone 'Of Course I still Love You' yang terletak di lepas pantai Baja California.

Tahap kedua menyelesaikan pembakaran pertamanya untuk mencapai orbit parkir awal dan akan meluncur selama sekitar 45 menit sebelum penembakan kedua untuk mencapai orbit yang diinginkan. Penyebaran 21 satelit tersebut dijadwalkan terjadi sekitar satu jam dua menit setelah peluncuran.

Peluncuran ini menjadikan jumlah total satelit Starlink yang diluncurkan oleh SpaceX menjadi 5,070, menurut Jonathan McDowell, astronom di Pusat Astrofisika Harvard-Smithsonian. SpaceX telah melaporkan lebih dari 1.5 juta pelanggan Starlink, dengan layanan internet tersedia di lebih dari 60 negara.

Dengan setiap peluncuran Starlink, SpaceX bertujuan untuk memperluas jangkauan broadband globalnya dan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil. Penyebaran satelit-satelit ini membawa kita selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan tersebut.

sumber:

– Luar AngkasaX

– Jonathan McDowell, Pusat Astrofisika Harvard-Smithsonian