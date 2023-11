Apakah Walmart Plus dan Sam's Club Plus sama?

Dalam dunia ritel, Walmart dan Sam's Club adalah dua nama terkemuka yang identik dengan belanja terjangkau. Keduanya menawarkan program keanggotaan, Walmart Plus dan Sam's Club Plus yang memberikan keuntungan eksklusif kepada pelanggan setianya. Namun perlu diingat bahwa kedua program ini tidaklah sama, meskipun memiliki kesamaan.

Apa itu Walmart Plus?

Walmart Plus adalah layanan berbasis langganan yang ditawarkan oleh Walmart, salah satu jaringan ritel terbesar di dunia. Dengan biaya bulanan atau tahunan, anggota mendapatkan akses ke berbagai fasilitas, termasuk pengiriman gratis tanpa batas untuk barang-barang yang memenuhi syarat, diskon bahan bakar, dan kenyamanan belanja scan-and-go seluler. Walmart Plus bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja bagi pelanggannya dengan memberikan kenyamanan dan nilai tambahan.

Apa itu Klub Sam Plus?

Sam's Club Plus, di sisi lain, adalah program keanggotaan yang ditawarkan oleh Sam's Club, klub gudang milik Walmart. Dengan biaya tahunan, anggota mendapatkan akses ke berbagai keuntungan, seperti jam belanja lebih awal, hadiah uang tunai untuk pembelian yang memenuhi syarat, pengiriman gratis untuk sebagian besar item online, dan diskon tambahan untuk layanan tertentu. Sam's Club Plus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembeli massal dan pemilik usaha kecil, menawarkan penghematan yang signifikan dan fasilitas eksklusif.

Apa perbedaan antara Walmart Plus dan Sam's Club Plus?

Meskipun kedua program menawarkan manfaat bagi anggotanya, ada perbedaan mencolok antara Walmart Plus dan Sam's Club Plus. Walmart Plus berfokus pada penyediaan kenyamanan dan kebutuhan sehari-hari bagi pelanggannya, dengan penekanan kuat pada opsi pengiriman gratis. Di sisi lain, Sam's Club Plus menargetkan pembeli massal dan pemilik usaha kecil, menawarkan mereka akses ke berbagai macam produk dalam jumlah lebih besar dengan harga diskon.

Kesimpulannya, Walmart Plus dan Sam's Club Plus mungkin memiliki kesamaan dengan program keanggotaan yang ditawarkan oleh Walmart, namun keduanya memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Walmart Plus bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan nilai bagi pembeli sehari-hari, sementara Sam's Club Plus menargetkan pembeli dalam jumlah besar dan pemilik usaha kecil. Apapun program yang Anda pilih, keduanya menawarkan manfaat eksklusif yang dapat meningkatkan pengalaman berbelanja Anda.