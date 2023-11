By

Apakah Lowes dimiliki oleh Walmart?

Dalam dunia ritel raksasa, sangat mudah untuk bingung menentukan perusahaan mana yang memiliki perusahaan mana. Salah satu pertanyaan umum yang sering muncul adalah apakah Lowe's, toko perbaikan rumah populer, dimiliki oleh Walmart. Mari kita selidiki topik ini dan hilangkan kesalahpahaman apa pun.

Kepemilikan:

Tidak, Lowe's tidak dimiliki oleh Walmart. Kedua raksasa ritel ini merupakan entitas terpisah dengan struktur kepemilikannya masing-masing. Lowe's Companies, Inc., umumnya dikenal sebagai Lowe's, adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek New York. Di sisi lain, Walmart Inc., yang juga merupakan perusahaan publik, mengoperasikan jaringan toko ritelnya sendiri.

Tentang Lowe:

Lowe's adalah toko peralatan dan perbaikan rumah terkenal di Amerika yang menawarkan berbagai macam produk untuk penggemar DIY, pemilik rumah, dan kontraktor. Didirikan pada tahun 1946, Lowe's telah berkembang menjadi pengecer perbaikan rumah terbesar kedua di Amerika Serikat, dengan ribuan toko di seluruh negeri. Perusahaan berfokus pada penyediaan produk berkualitas, layanan luar biasa, dan saran ahli kepada pelanggan untuk proyek perbaikan rumah mereka.

Tentang Walmart:

Walmart, didirikan pada tahun 1962, adalah pengecer terbesar di dunia. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan hipermarket, department store diskon, dan toko kelontong di berbagai negara. Walmart dikenal dengan strategi “harga murah setiap hari”, menawarkan berbagai macam produk dengan harga terjangkau. Perusahaan ini mempunyai kehadiran yang signifikan di Amerika Serikat dan merupakan pemain utama dalam industri ritel global.

FAQ:

T: Apakah ada hubungan antara Lowe's dan Walmart?

J: Meskipun Lowe's dan Walmart sama-sama merupakan raksasa ritel, tidak ada hubungan langsung atau ikatan kepemilikan antara kedua perusahaan tersebut.

T: Dapatkah saya menemukan produk serupa di Lowe's dan Walmart?

J: Ya, Lowe's dan Walmart menawarkan beragam produk perbaikan rumah, meskipun pilihan produk dan strategi penetapan harga mungkin berbeda.

T: Perusahaan mana yang lebih besar, Lowe's atau Walmart?

J: Walmart jauh lebih besar dibandingkan Lowe dalam hal pendapatan, jumlah toko, dan kehadiran global.

Kesimpulannya, Lowe's dan Walmart adalah entitas terpisah dengan struktur kepemilikannya sendiri. Meskipun kedua perusahaan beroperasi di industri ritel, mereka memiliki model dan strategi bisnis yang berbeda. Jadi, lain kali Anda merencanakan proyek perbaikan rumah, Anda akan tahu ke mana harus pergi – Lowe's untuk kebutuhan DIY Anda dan Walmart untuk produk sehari-hari dengan harga murah.