Apple Memperkenalkan Tingkat Penyimpanan iCloud+ Baru: 6TB dan 12TB

By

Apple baru-baru ini mengejutkan audiensnya dengan pengumuman dua tingkatan baru untuk langganan penyimpanan cloud-nya, iCloud+. Ditujukan terutama untuk fotografer dan pembuat film yang membutuhkan penyimpanan yang cukup untuk konten mereka, paket berlangganan baru ini pasti akan menarik perhatian. Peluncuran ini mendapat tepuk tangan meriah dari penonton, yang menunjukkan adanya permintaan yang kuat untuk peningkatan kapasitas penyimpanan.

Berdasarkan struktur harga saat ini, iCloud+ menawarkan kepada pelanggan 50GB seharga $0.99 per bulan, 200GB seharga $2.99 per bulan, dan 2TB seharga $9.99 per bulan. Dengan diperkenalkannya paket 6TB dan 12TB, pengguna kini dapat menyimpan data dalam jumlah yang jauh lebih besar. Meskipun rata-rata konsumen mungkin tidak memerlukan penyimpanan sebesar itu, fotografer profesional dan pembuat film yang menggunakan model iPhone 15 terbaru dengan kemampuan kamera yang ditingkatkan akan menganggap paket ini sangat berharga.

Meskipun Apple belum mengungkapkan harga pasti untuk tingkat penyimpanan baru, kami dapat membuat tebakan berdasarkan tarif yang ada. Kemungkinan besar biaya langganan 6TB tidak lebih dari $30 per bulan, sedangkan tingkat 12TB berkisar sekitar $60 per bulan. Sebagai perbandingan, paket penyimpanan Google untuk data 5TB dan 10TB dihargai masing-masing $24.99 dan $49.99 per bulan, menunjukkan titik harga yang serupa.

Selain peningkatan kapasitas penyimpanan, pelanggan iCloud+ akan tetap menikmati fitur privasi yang ada, termasuk Hide My Email dan Private Relay. Fitur-fitur ini bertujuan untuk melindungi data pengguna dan memastikan pengalaman penelusuran yang aman. Dengan iCloud+ yang menawarkan penyimpanan yang diperluas dan privasi yang ditingkatkan, Apple terus menawarkan layanan penyimpanan cloud yang komprehensif dan andal kepada penggunanya.

Sumber:

– tweet Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930