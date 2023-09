Sebuah Studi Menemukan Rumput Memainkan Peran Penting dalam Penangkapan Karbon

By

Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Young Zhou dan timnya dari Quinney College of Natural Resources and the Ecology Center telah menjelaskan peran penting rumput dalam penangkapan karbon. Secara tradisional, upaya mitigasi pemanasan global terfokus pada penanaman pohon untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida. Namun penelitian ini mengungkapkan bahwa rumput juga berkontribusi signifikan terhadap penyimpanan karbon.

Diterbitkan di Nature Geoscience, penelitian ini berfokus pada sabana tropis, sebuah ekosistem tempat pepohonan dan rumput berbagi ruang. Para peneliti menemukan bahwa rumput menyumbang lebih dari separuh kandungan karbon tanah di sabana ini, termasuk tanah yang berada tepat di bawah pepohonan. Temuan ini menantang keyakinan konvensional bahwa penghijauan pada dasarnya meningkatkan penyimpanan karbon pada pepohonan.

Meskipun hutan terutama menyimpan karbon di batang dan daunnya, ekosistem berumput menyimpan sebagian besar karbon di dalam tanah. Rumput memiliki sistem akar yang luas dan berkontribusi terhadap penyimpanan karbon melalui pembusukan sampah organik. Hal ini sangat berharga mengingat masa depan yang tidak pasti yang ditandai dengan pemanasan global dan peningkatan risiko kekeringan dan kebakaran hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran rumput dalam penyimpanan karbon karena penelitian sebelumnya berfokus pada pepohonan. Para peneliti melakukan penyelidikan menyeluruh, mengkaji dampak peningkatan tutupan pohon terhadap penyimpanan karbon tanah di ekosistem sabana. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan penyimpanan karbon tanah akibat perluasan tutupan pohon sangat kecil.

Studi ini juga mengungkapkan variasi dalam respons penyimpanan karbon tanah terhadap peningkatan tutupan pohon, dengan faktor-faktor seperti curah hujan, jenis tanah, dan kontribusi penyimpanan karbon dari rumput yang memainkan peran penting. Hal ini menyoroti kompleksitas peningkatan tutupan pohon dan dampaknya terhadap dinamika karbon di tanah sabana.

Temuan ini menekankan pentingnya melestarikan dan melindungi ekosistem sabana dan mengakui kontribusi uniknya terhadap siklus karbon global. Studi ini memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana berbagai elemen ekosistem, seperti rumput dan pepohonan, berkontribusi terhadap penyimpanan karbon untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam memerangi pemanasan global.

sumber:

– Referensi Jurnal: William J. Bond, Madelon F. Case, dkk. Karbon tanah di sabana tropis sebagian besar berasal dari rumput. Geosains Alam. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0