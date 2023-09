Mengubah Udara Panas menjadi Air Minum: Terobosan Baru dalam Pemanenan Air

By

Para peneliti di Universitas Texas di Austin telah mencapai kemajuan signifikan dalam upaya menciptakan solusi terhadap kelangkaan air. Dalam penelitian terbaru mereka, yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, mereka telah mengembangkan hidrogel yang direkayasa secara molekuler yang mampu mengekstraksi air minum bersih dari udara panas hanya dengan menggunakan energi matahari.

Hidrogel memungkinkan air diekstraksi dengan cepat dan efisien dari atmosfer, bahkan pada suhu setinggi 104 derajat Fahrenheit, sehingga cocok untuk area yang mengalami panas berlebih dan akses terbatas terhadap air bersih. Dengan teknologi ini, individu dapat mengambil air hanya dengan meletakkan perangkat di luar ruangan, tanpa memerlukan konsumsi energi tambahan.

Hidrogel dapat menghasilkan antara 3.5 dan 7 kilogram air per kilogram bahan gel, tergantung pada tingkat kelembapan. Yang membedakan penelitian ini adalah kemampuan adaptasi hidrogel menjadi mikrogel, yang sangat meningkatkan kecepatan dan efisiensi penangkapan dan pelepasan air. Dengan mengubah hidrogel menjadi partikel berukuran mikro, para peneliti telah mengembangkan sorben yang sangat efisien yang dapat meningkatkan produksi air secara signifikan melalui beberapa siklus harian.

Meningkatkan teknologi adalah langkah penting berikutnya. Para peneliti bermaksud untuk mengubah temuan mereka menjadi solusi portabel dan berbiaya rendah untuk menciptakan air minum bersih yang dapat dimanfaatkan di seluruh dunia. Perkembangan ini dapat mengubah hidup masyarakat yang tidak mempunyai akses dasar terhadap air bersih, seperti di Etiopia, dimana hampir 60% penduduknya menghadapi tantangan ini.

Rencana masa depan untuk teknologi ini termasuk mengoptimalkan rekayasa mikrogel untuk lebih meningkatkan efisiensi. Para peneliti juga menjajaki penggunaan bahan organik untuk mengurangi biaya produksi. Namun, tantangan tetap ada dalam meningkatkan produksi sorben dan memastikan daya tahan produk. Selain itu, upaya sedang dilakukan untuk membuat versi perangkat portabel untuk berbagai skenario aplikasi.

Terobosan ini berpotensi memberikan secercah harapan bagi daerah-daerah yang terkena dampak kelangkaan air. Kemampuan untuk mengubah udara panas menjadi air minum menggunakan energi matahari membawa kita selangkah lebih dekat pada solusi berkelanjutan yang dapat mengatasi masalah kekurangan air di seluruh dunia.

