Kegembiraan Dimulai: Penjualan Steam Black Friday Telah Tiba!

Penjualan Steam Black Friday yang ditunggu-tunggu telah resmi dimulai, menawarkan kepada para gamer ekstravaganza penawaran luar biasa selama seminggu untuk berbagai judul populer. Dimulai pada pukul 6 GMT / 8 CEST / 10 PT / 1 ET, penjualan ini diharapkan akan menjadi suguhan bagi para penggemar game di seluruh dunia. Acara yang ditunggu-tunggu ini akan berlangsung hingga 28 November, memberikan waktu yang cukup bagi para gamer untuk menikmati hiburan favoritnya selama musim liburan mendatang.

Meskipun daftar lengkap game yang didiskon hanya akan terungkap saat penjualan dimulai, Steam telah memberi kita gambaran sekilas tentang apa yang diharapkan melalui trailer menarik yang menampilkan pilihan game yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Jajarannya merupakan perpaduan yang mengesankan antara film klasik dan blockbuster terkini. Permata lama seperti Terraria dan Hunt: Showdown akan menjadi pusat perhatian bersama dengan rilisan baru seperti The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, dan Starfield, menjanjikan beragam pilihan untuk setiap selera game.

Dengan peluncuran Steam Deck OLED yang banyak dicari baru-baru ini, yang telah menarik minat para penggemar game genggam, banyak yang menantikan penjualan tersebut untuk mendapatkan potensi diskon pada game yang kompatibel dengan perangkat populer tersebut. Ada juga antisipasi mengenai potensi diskon pada perangkat itu sendiri, karena para gamer berharap dapat meningkatkan pengalaman bermain game mereka dengan sistem genggam canggih ini.

Dimasukkannya judul-judul baru, seperti Like A Dragon: The Man Who Erased His Name dan Call Of Duty: Modern Warfare 3, dalam penjualan masih belum pasti. Penjualan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam untuk rilis terbaru, dengan beberapa dikecualikan sepenuhnya atau menerima diskon minimal dibandingkan dengan judul lainnya. Namun, antisipasinya tinggi karena para gamer sangat menantikan pengumuman ketersediaan dan potensi diskon game-game yang didambakan ini.

Saat komunitas game merayakan datangnya penjualan Steam Black Friday, kegembiraan pun meramaikan. Dengan penawaran menarik, diskon, dan rangkaian permainan fantastis, acara ini memungkinkan para gamer untuk memperluas perpustakaan mereka dan menjelajahi petualangan baru tanpa mengeluarkan banyak uang. Bersiaplah untuk meraih judul favorit Anda dan memulai perjalanan digital mendebarkan yang akan menghibur Anda sepanjang musim liburan dan seterusnya!

Tanya Jawab Umum (FAQ)

1. Kapan penjualan Steam Black Friday dimulai?

Penjualan Steam Black Friday dimulai hari ini dan dimulai pada 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX PT / XNUMXPM ET.

2. Berapa lama penjualan Steam Black Friday akan berlangsung?

Penjualan akan berlangsung tepat satu minggu, berakhir pada 28 November di waktu yang sama dimulainya.

3. Game apa saja yang bisa kita lihat dijual?

Meskipun daftar lengkap game yang berpartisipasi dalam penjualan ini baru akan terungkap saat dimulai, sebuah trailer yang dirilis oleh Steam telah memberikan gambaran sekilas tentang beberapa judul yang disertakan seperti Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Pria: Miles Morales, dan Starfield.

4. Apakah Steam Deck OLED akan didiskon selama penjualan?

Diskon untuk Steam Deck OLED sendiri belum dikonfirmasi, namun banyak gamer yang mengharapkan potensi penurunan harga yang akan meningkatkan pengalaman bermain game mereka.

5. Apakah judul-judul baru seperti Like A Dragon: The Man Who Erased His Name dan Call Of Duty: Modern Warfare 3 akan disertakan dalam penjualan?

Masih belum pasti apakah judul-judul baru akan menjadi bagian dari penjualan, karena penjualan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam untuk rilis terbaru. Namun, para gamer sangat menantikan pengumuman mengenai ketersediaan dan potensi diskonnya.