Studio Game Baru Bersinar di TIGA Awards 2023

Badan perdagangan Inggris TIGA baru-baru ini mengadakan upacara penghargaan tahunannya, untuk menghormati pencapaian luar biasa dalam industri game. Penghargaan tahun ini menampilkan inovasi dan kreativitas studio game baru, menyoroti kontribusi mereka terhadap lanskap game yang terus berkembang.

Pemenang dari upacara tersebut adalah Dlala Studios, yang meraih penghargaan Game of the Year yang bergengsi atas kreasi menawan mereka, Disney Illusion Island. Game yang mempesona ini tidak hanya mendapatkan penghargaan tertinggi tetapi juga meraih gelar Game Sosial Terbaik, memikat para pemain dengan gameplay yang mendalam dan alur cerita yang menawan.

Ustwo Games muncul sebagai pemenang penting lainnya, mendapatkan pengakuan dalam dua kategori. Dengan game yang menggugah pikiran, Desta: The Memories Between, Ustwo Games tidak hanya memenangkan Diversity Award tetapi juga menerima penghargaan Creativity in Games. Desta: The Memories Between menggali dimensi baru dalam penceritaan, menawarkan pengalaman bermain game yang segar dan mendalam kepada para pemain.

Sumo Digital, sebuah studio terkemuka yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa, mendapatkan penghargaan Studio Besar Terbaik, sebuah bukti dedikasi dan bakat mereka. Selain itu, mereka juga mendapat kehormatan menjadi penerima pertama kategori Inisiatif Pengembangan Bakat Terbaik yang baru. Komitmen Sumo Digital untuk membina bakat dan mendorong pertumbuhan dalam industri telah mendapatkan pengakuan yang layak.

TIGA Awards 2023 memperkenalkan dua kategori baru untuk merayakan keunggulan di berbagai bidang. Playground Games memenangkan Penghargaan Komitmen terhadap Kesejahteraan Tempat Kerja, yang menunjukkan dedikasi mereka dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sementara itu, Rocksteady Studios mendapat penghargaan Komitmen terhadap ESG atas praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab mereka.

Pengakuan ini melampaui studio hingga individu-individu luar biasa yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap industri game. Direktur SDM Playground Games, Geraldine Cross, menerima Penghargaan Individu Luar Biasa, yang mengakui kepemimpinan dan kontribusinya yang luar biasa terhadap kesuksesan perusahaan. CEO Flix Interactive John Tearle dianugerahi Penghargaan Kepemimpinan Luar Biasa, sebagai pengakuan atas pendekatan visionernya terhadap pengembangan game.

Upacara TIGA Awards 2023 sukses besar, dengan lebih dari 350 peserta berkumpul di Troxy London yang bergengsi. Pemenang tahun ini mewakili gelombang baru talenta dan inovasi dalam industri game, yang mendorong batasan dan memikat para pemain di seluruh dunia.

Pertanyaan Umum (FAQ)

1. Apa yang dimaksud dengan TIGA Awards?

TIGA Awards adalah acara tahunan yang mengakui keunggulan dan inovasi dalam industri game di Inggris.

2. Game manakah yang memenangkan penghargaan Game of the Year di TIGA Awards 2023?

Disney Illusion Island yang dikembangkan oleh Dlala Studios dinobatkan sebagai Game of the Year di TIGA Awards 2023.

3. Studio manakah yang memenangkan penghargaan Studio Kecil Terbaik?

Penghargaan Studio Kecil Terbaik diberikan kepada Dlala Studios atas kontribusinya yang luar biasa terhadap industri game.

4. Siapa yang memenangkan penghargaan Kreativitas dalam Permainan?

Ustwo Games dianugerahi penghargaan Creativity in Games atas kreasi mereka yang menawan, Desta: The Memories Between.

5. Studio mana yang mendapatkan penghargaan Inisiatif Pengembangan Bakat Terbaik?

Sumo Digital menjadi penerima pertama penghargaan Inisiatif Pengembangan Bakat Terbaik di TIGA Awards 2023, yang menunjukkan komitmen mereka dalam membina bakat dalam industri game.