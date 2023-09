Terobosan Revolusioner dalam Penyimpanan Data: Teknologi Berbasis Nanolayer Keramik Cerabyte

By

Cerabyte, startup penyimpanan Jerman yang menjanjikan, siap mengguncang pasar penyimpanan senilai $500 miliar dengan solusi penyimpanan berbasis lapisan nano keramik yang inovatif. Perusahaan mengklaim bahwa teknologi inovatifnya akan mengurangi total biaya kepemilikan (TCO) penyimpanan pusat data sebesar 75%. Dengan kartrid CeraMemory dan CeraTape yang akan datang, Cerabyte berencana merevolusi kepadatan, kinerja, paradigma akses, dan mengatasi tuntutan biaya dan keberlanjutan pusat data.

Kunci teknologi Cerabyte terletak pada lapisan nano anorganik yang terbuat dari keramik, yang tebalnya hanya 50-100 atom. Dengan menskalakan teknologi penyimpanan data keramik dari ukuran bit 100nm ke 3nm, Cerabyte berharap dapat meningkatkan kepadatan data dari gigabyte per sentimeter persegi (GB/cm2) menjadi terabyte per sentimeter persegi (TB/cm2). Penskalaan ini diproyeksikan menghasilkan kartrid CeraMemory yang mampu menyimpan antara 10 petabyte (PB) dan 100 PB, dan CeraTape dengan kapasitas hingga 1 exabyte (EB) per tape.

Untuk merekam data di CeraMemory, Cerabyte menggunakan sinar laser atau partikel yang menyusun matriks data mirip dengan kode QR. Pembacaan data dapat dicapai melalui teknik pencitraan mikroskopis resolusi tinggi atau mikroskop berkas elektron. Perusahaan rintisan ini menekankan bahwa berkas partikel dan mikroskop elektron hanya diperlukan pada kepadatan tertinggi dalam peta jalan mereka.

Selain kapasitas penyimpanan yang mengesankan, teknologi Cerabyte juga menawarkan kinerja yang luar biasa. Perusahaan mengklaim bahwa teknologinya dapat mencapai kecepatan baca dan tulis dalam kisaran gigabyte per detik (GB/s). Selain itu, teknologi ini memiliki karakteristik berdaya rendah dan menjanjikan pengoperasian hemat energi.

Aspek luar biasa lainnya dari penyimpanan keramik adalah daya tahan dan umur panjangnya. Cerabyte menyatakan bahwa medianya dapat bertahan lebih dari 5,000 tahun, bahkan dalam kondisi suhu ekstrem yang berkisar antara -273°C (-460°F) hingga 300°C (570°F). Selain itu, CeraMemory tahan terhadap lingkungan korosif, asam, radioaktif, serta gangguan pulsa elektromagnetik (EMP).

Kartrid CeraMemory menyerupai lembaran dengan lapisan keramik, yang jika diperiksa lebih dekat, menyerupai kartu berlubang skala nano. Sedangkan untuk CeraTape, ia memiliki substrat setebal 5 µm dan lapisan keramik setebal 10 nm. Pita perekat berlapis-lapis ini akan memungkinkan kepadatan skala TB/cm2.

Cerabyte berkolaborasi erat dengan para pemain industri besar di segmen teknologi dan manufaktur terkait, sehingga semakin meningkatkan kredibilitasnya. Presentasi mereka yang akan datang pada Konferensi Pengembang Penyimpanan 2023 di Fremont, California sangat dinantikan dan diharapkan dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai teknologi mutakhir ini.

Kesimpulannya, penyimpanan berbasis lapisan nano keramik Cerabyte menghadirkan solusi inovatif yang menjanjikan revolusi dalam industri penyimpanan data. Jika klaim mereka benar, teknologi ini berpotensi mengurangi biaya secara signifikan, meningkatkan kepadatan data, dan memberikan kinerja dan daya tahan yang luar biasa.

