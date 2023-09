Gearbox, Perusahaan di Balik Seri Borderlands, Kabarnya Akan Dijual

By

Menurut laporan, Gearbox, perusahaan game Amerika yang terkenal dengan pengembangan seri Borderlands, saat ini sedang dijual. Perusahaan induk Gearbox, Embracer, sedang mempertimbangkan berbagai opsi, salah satunya adalah penjualan studionya. Beberapa pihak ketiga telah menunjukkan minat untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Namun, baik Embracer maupun Gearbox belum memberikan komentar resmi mengenai masalah tersebut.

Berita ini datang pada saat yang penuh tantangan bagi Embracer karena saat ini sedang menjalani proses restrukturisasi besar-besaran. Sebagai bagian dari restrukturisasi ini, Volition, studio yang bertanggung jawab atas serial populer Saints Row, telah ditutup. Awal tahun ini, Embracer mengumumkan rencananya untuk menutup studio dan membatalkan game setelah kesepakatan senilai $2 miliar dengan perusahaan yang didanai pemerintah Saudi, Savvy Games Group, gagal.

Embracer Group, perusahaan induk, telah melakukan akuisisi dalam beberapa tahun terakhir, mengakuisisi beberapa studio terkemuka termasuk Crystal Dynamics, pengembang Tomb Raider. Akuisisi Gearbox selesai pada Februari 2021, memberi nilai perusahaan hingga $1.4 miliar. Gearbox baru-baru ini merilis spin-off Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands dan New Tales from the Borderlands. Mereka juga telah menerbitkan penembak penjarah yang sukses, Remnant 2, tahun ini. Selain itu, mereka juga akan menerbitkan Homeworld 3, sebuah game strategi real-time fiksi ilmiah yang dikembangkan oleh Blackbird Interactive, sekitar tahun 2024.

Perusahaan ini juga memperluas kehadirannya di luar dunia game, karena film Borderlands yang disutradarai oleh Eli Roth dijadwalkan tayang di bioskop pada musim panas 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpastian seputar masa depan perusahaan, Gearbox tetap berkomitmen pada waralaba dan aktif mengerjakan proyek baru.

sumber:

Reuters

IGN