Cara Mendapatkan Apple TV+ Gratis: Cara Terbaik untuk Menonton

Apple TV+ telah menjadi salah satu layanan streaming teratas untuk acara TV dan film orisinal. Jika Anda tertarik untuk mencoba layanan ini tanpa harus membayar biaya berlangganan bulanan sebesar $6.99, ada beberapa cara untuk menonton Apple TV+ secara gratis.

Opsi pertama adalah memanfaatkan tawaran uji coba gratis standar. Cukup daftar ke Apple TV+ dan nikmati layanan selama tujuh hari tanpa biaya apa pun. Jika Anda memutuskan ini bukan untuk Anda, batalkan sebelum masa uji coba berakhir.

Jika Anda menikmati program asli dan siaran langsung olahraga yang tersedia di Apple TV+, pertimbangkan untuk terus menonton dan menikmati layanan ini. Dengan $6.99 per bulan, harganya sebanding dengan Hulu dan lebih murah dari Netflix. Anda juga akan memiliki akses ke streaming TV langsung dan konten berdasarkan permintaan.

Selain uji coba gratis, Anda juga dapat menonton Apple TV+ secara gratis dengan mendaftar uji coba gratis Apple One selama satu bulan. Apple One adalah paket berlangganan yang mencakup berbagai layanan seperti Apple Music, Apple Arkade, Apple News+, Apple Fitness+, dan iCloud+ dengan harga diskon. Ini adalah pilihan bagus untuk mendapatkan musik, film, acara TV, video game, berita, dan lainnya dari Apple tanpa membayar setiap layanan satu per satu.

Cara lain untuk menikmati Apple TV+ secara gratis adalah dengan membeli perangkat Apple yang memenuhi syarat. Saat Anda membeli iPhone, iPad, Apple TV, atau Mac baru dari Apple Store atau pengecer resmi seperti Best Buy atau Target, Anda akan menerima Apple TV+ gratis selama tiga bulan, setara dengan streaming gratis selama 90 hari.

Best Buy saat ini memiliki promosi yang menawarkan Apple TV+ gratis selama tiga bulan tanpa harus melakukan pembelian. Cukup tambahkan Apple TV+ ke keranjang Anda, lanjutkan ke pembayaran, dan Anda sudah siap. Anda dapat membatalkan setelah 90 hari jika Anda memilih tanpa kewajiban apa pun.

Untuk pelajar, Apple menawarkan paket berlangganan berdiskon yang mencakup Apple TV+ dan Apple Music secara bersamaan hanya dengan $5.99 per bulan. Ini merupakan penghematan yang signifikan dibandingkan berlangganan setiap layanan satu per satu. Untuk memenuhi syarat, siswa harus mendaftar dan diverifikasi melalui UNiDAYS. Selain itu, ada uji coba gratis selama satu bulan yang tersedia dengan paket berlangganan pelajar ini.

Terakhir, T-Mobile menawarkan akses gratis ke Apple TV+ untuk pelanggan baru dan lama. Tergantung pada paket Anda dengan operator seluler, Anda dapat menerima layanan streaming gratis hingga enam bulan. Setelah periode gratis berakhir, Anda dapat membatalkan atau terus menonton Apple Originals seharga $6.99 per bulan.

Dengan semua opsi untuk menonton Apple TV+ secara gratis, kini Anda memiliki kesempatan untuk memilih apa yang ingin Anda tonton terlebih dahulu tanpa mengkhawatirkan biayanya.

Definisi:

– Pemrograman asli: Acara TV dan film yang eksklusif untuk layanan streaming tertentu.

– Streaming TV Langsung: Menonton acara dan acara TV yang disiarkan secara real-time.

– Konten sesuai permintaan: acara TV dan film yang dapat ditonton kapan saja.

sumber:

The Hollywood Reporter (artikel sumber): Jika Anda membeli produk atau layanan yang ditinjau secara independen melalui tautan di situs web kami, The Hollywood Reporter dapat menerima komisi afiliasi.