Metode Baru untuk Mengukur Jarak Galaksi menggunakan Bintang Lyr RR Periode Ganda

Para astronom telah mengusulkan metode baru untuk mengukur jarak galaksi secara akurat menggunakan bintang RR Lyr periode ganda, yang dapat meningkatkan jumlah galaksi dengan jarak tepat lebih dari 20 kali lipat. Metode ini menghilangkan kebutuhan akan pengamatan spektroskopi, sehingga lebih efisien dan mudah diakses.

Bintang RR Lyr adalah bintang variabel berdenyut yang usianya dua kali lebih tua dari Matahari kita dan bersinar 100 kali lebih terang. Bintang-bintang ini dapat digunakan sebagai lilin standar untuk mengukur jarak karena hubungan antara periode denyut dan luminositasnya. Dengan mempelajari bintang RR Lyr periode ganda, para astronom dari National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences telah menemukan cara untuk mengoptimalkan kesalahan jarak galaksi menjadi 1-2%.

Sekitar 5% bintang RR Lyr berdenyut dengan lebih dari satu periode, dan bintang RR Lyr periode ganda bersifat unik karena kedua periode tersebut dikaitkan dengan sifat bintang seperti massa dan kelimpahan unsur. Dengan menganalisis periode-periode ini, para astronom menetapkan hubungan periode-luminositas yang tidak bergantung pada kelimpahan unsur, sehingga memungkinkan pengukuran jarak yang akurat tanpa memerlukan pengamatan spektroskopi.

Penggunaan bintang RR Lyr periode ganda tidak hanya memberikan jarak yang dapat diandalkan tetapi juga informasi berharga tentang kelimpahan unsur di galaksi. Metode baru ini membuka peluang untuk memperoleh pengukuran jarak presisi tinggi hanya dari fotometri, sehingga secara signifikan meningkatkan ukuran sampel galaksi dengan jarak akurat.

Di masa depan, dengan bantuan Teleskop Stasiun Luar Angkasa China dan Observatorium Vera C. Rubin, puluhan ribu bintang RR Lyr periode ganda diperkirakan akan ditemukan di galaksi terdekat. Dengan menggunakan metode pengukuran jarak ini, para astronom berharap dapat membuat peta intuitif 3D Grup Lokal dan memperoleh konstanta Hubble dengan presisi tinggi.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Astronomy ini memperluas pemahaman kita tentang jarak galaksi dan menyediakan alat berharga untuk mempelajari alam semesta yang luas.

