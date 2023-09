Model iPhone Pro Baru Apple: Harga dan Peningkatan

By

Apple akan memperkenalkan model iPhone Pro barunya pada acara peluncuran malam ini, dan meskipun ada banyak kebocoran dan laporan yang mengungkap ponsel yang akan datang, satu misteri tetap ada: harganya. Rumor menyebutkan akan ada kenaikan harga untuk model yang dijual di AS, tapi bagaimana dengan harga di India?

Di AS, seri iPhone 14 dijual mulai dari $799, sedangkan model dasar untuk pembeli India dipatok pada Rs 79,900. Harga model non-Pro diperkirakan akan tetap sama seperti tahun lalu. Namun, untuk iPhone 15 Plus diperkirakan dibanderol dengan harga Rs 89,900.

Sekarang, mari kita bicara tentang model Pro. IPhone 15 Pro diperkirakan akan hadir dengan kenaikan harga $100, kemungkinan mulai dari $1099 di AS. Di India, mungkin ada kenaikan setidaknya Rs 10,000 dibandingkan model tahun lalu. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro Max, mungkin akan mengalami kenaikan harga yang lebih besar, berpotensi mencapai $1299 di AS, dengan pembeli India menyaksikan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Model iPhone 15 standar akan mengalami beberapa peningkatan signifikan. Notch yang familiar akan digantikan oleh Dynamic Island, memperluas tampilan layar dan mengurangi bezel. Kamera utamanya dikabarkan akan ditingkatkan dari 12 MP menjadi 48 MP, dan perangkat tersebut akan ditenagai oleh chipset A16 Bionic. Selain itu, model non-Pro dan Pro diharapkan mengadopsi port USB Type-C, menggantikan kabel Lightning.

Model Pro akan menampilkan rangka titanium, menggantikan baja tahan karat, sehingga menghasilkan bobot yang lebih ringan. IPhone 15 Pro Max akan memperkenalkan lensa periskop yang menawarkan zoom optik 5x-6x. Kedua model Pro juga akan beralih ke port USB Type-C.

Penting untuk diingat bahwa perkiraan kenaikan harga ini hanya berdasarkan rumor, jadi sebaiknya ditanggapi dengan skeptis.

