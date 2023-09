Valve Merayakan 20 Tahun Akun Pengguna Tertua Steam dengan Lencana Khusus

Valve, pencipta Steam, memperingati ulang tahun ke-20 beberapa akun pengguna tertua di platform tersebut dengan memberikan mereka lencana digital khusus. Lencana ini menampilkan skema warna asli Steam dan telah memicu gelombang nostalgia di kalangan pemain, menurut IGN.

Steam, etalase game PC digital terbesar di dunia, pertama kali membuka pintunya bagi para pemain pada bulan September 2003. Steam dengan cepat mendapatkan popularitas, dengan salah satu yang paling awal menarik adalah game “Counter-Strike.” Hebatnya, beberapa akun awal yang bergabung dengan platform ini masih aktif hingga saat ini, dan pengguna telah berbagi kenangan tentang masa-masa awal tersebut.

Valve terus mengembangkan Steam selama bertahun-tahun, memperluas layanan dan penawarannya. Baru-baru ini, perusahaan bahkan merambah ke pengembangan perangkat keras dengan pengumuman Steam Deck. Perangkat game portabel ini menandai tonggak sejarah yang menarik dalam perjalanan platform ini.

Pada bulan Januari, Steam mencapai tonggak sejarah yang signifikan, dengan memecahkan rekor 10 juta pemain yang bermain game di platform secara bersamaan. Hal ini mencerminkan daya tarik platform yang bertahan lama dan komunitas gamer PC yang terus berkembang yang memilih Steam sebagai tujuan bermain game pilihan mereka.

Di antara game paling populer di Steam saat ini adalah “Counter-Strike: Global Offensive” dari Valve, yang memiliki hampir satu juta pemain setiap hari, serta “Dota 2”, “PUBG: Battlegrounds” oleh Tencent Holdings ADR, “Call of Duty: Modern Warfare 2” oleh Activision Blizzard Inc, “Lost Ark” oleh Amazon.com Inc, “FIFA 23” oleh Electronic Arts Inc, dan “Apex Legends” oleh Respawn.

Lencana digital khusus yang diberikan kepada akun Steam tertua berfungsi sebagai pengingat akan sejarah platform yang kaya dan dampak jangka panjang yang ditimbulkannya terhadap industri game.

