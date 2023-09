Zoom Menimbulkan Kekhawatiran Antitrust Tentang Perilaku Microsoft

By

Zoom Video Communications Inc. telah menyuarakan keprihatinannya atas dugaan perilaku antikompetitif yang dilakukan Microsoft Corp. dalam pertemuan dengan regulator dari AS, Uni Eropa, dan yurisdiksi lainnya. Menurut seseorang yang mengetahui masalah ini, Zoom telah mengadakan diskusi dengan Komisi Perdagangan Federal AS serta penegak persaingan dari UE, Inggris, dan Jerman selama setahun terakhir.

Salah satu kekhawatiran utama yang diangkat oleh Zoom adalah Microsoft memprioritaskan perangkat lunak konferensi video Teams melalui bundling harga dan desain produk. Perusahaan berpendapat bahwa perilaku ini memberi Microsoft keuntungan yang tidak adil di pasar. Microsoft telah diawasi oleh pengawas kompetisi Uni Eropa, yang sedang menyelidiki apakah pengikatan Teams dengan Microsoft 365 dan Office 365 melanggar aturan antimonopoli.

Menanggapi keluhan yang diajukan oleh Slack tiga tahun lalu, Microsoft baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan memisahkan Teams di Eropa mulai tanggal 1 Oktober. Kantor Kartel Federal Jerman juga meluncurkan penyelidikan terhadap Microsoft pada bulan Maret untuk menyelidiki praktik bundling dan potensi perilaku antikompetitifnya.

Pihak berwenang di AS dan Inggris juga telah memulai penyelidikan terhadap layanan cloud, sebuah area di mana Microsoft Azure adalah pemain utamanya. Investigasi ini bertujuan untuk menentukan apakah praktik tertentu yang dilakukan oleh Microsoft, Amazon.com Inc., dan Alphabet Inc. membatasi inovasi dalam industri.

Meskipun Teams adalah pesaing utama Zoom, hingga saat ini perusahaan tersebut menahan diri untuk tidak membahas masalah ini secara publik. Selama Konferensi Komunikasi dan Teknologi Goldman Sachs, CEO Zoom Eric Yuan meminta FTC untuk memeriksa praktik bundling Microsoft dan menekankan pentingnya keadilan dalam persaingan.

Ketika Zoom terus memperluas rangkaian layanannya untuk bisnis di luar konferensi video, Zoom berupaya mengatasi masalah antimonopoli dan memastikan persaingan yang adil di pasar.

sumber:

- Bloomberg