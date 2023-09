World of Warcraft Meluncurkan Penjaga Dream Patch

By

World of Warcraft telah mengumumkan patch mendatang yang sangat dinantikan, Guardians of the Dream, yang akan memperkenalkan konten baru yang menarik bagi para pemain. Patch besar ini akan menampilkan zona baru, serangan yang menantang, dan kumpulan Ruang Bawah Tanah Mythic+ yang baru.

Puncak dari Guardians of the Dream adalah zona baru, yang membawa pemain jauh ke dalam dunia mistis yang dikenal sebagai Emerald Dream. Dimensi spiritual ini telah lama menjadi bagian dari pengetahuan Warcraft, dan pemain akan menghadapi kekuatan Primalis yang dipimpin oleh Fyrakk yang tangguh, perwujudan api. Menjelajah ke dunia yang belum pernah dilihat sebelumnya ini akan menguji keterampilan dan keberanian para petualang.

Patch ini juga memperkenalkan serangan Amidrassil, pertemuan mendebarkan dengan Druid of the Flame. Serangan ini menawarkan pengalaman unik karena pemain akan memiliki kesempatan untuk menunggangi naga saat mereka mengejar druid api terbang yang menimbulkan kekacauan di Emerald Dream. Namun, para pengembang berhati-hati dengan mekanismenya dan berencana untuk menguji pertemuan tersebut secara ekstensif sebelum merilisnya ke permainan langsung.

Selain itu, patch ini menyertakan kumpulan Dungeon Mythic+ yang diperbarui untuk Musim 3. Pemain dapat mengharapkan dungeon bertema Emerald Dream dari ekspansi sebelumnya, seperti Darkheart Thicket dan The Everbloom. Selain itu, megadungeon Dawn of the Infinites telah dibagi menjadi dua sayap, menawarkan konten yang lebih menantang bagi para pemain.

Untuk pemain kasual, akan ada banyak aktivitas luar ruangan yang bisa dinikmati. Patch ini memperkenalkan siklus tiga acara publik: Superbloom, yang terinspirasi oleh peta muatan Overwatch, acara bertani di mana pemain dapat mengumpulkan mata uang dan hadiah, dan Emerald Bounty, di mana pemain menanam benih dan melihatnya tumbuh menjadi pohon, memberikan hadiah unik.

Pemain dapat mencoba patch baru di PTR (ranah uji publik) akhir minggu ini. Dengan konten barunya yang menarik, Guardians of the Dream berjanji untuk menawarkan kepada para pemain World of Warcraft pengalaman yang mendebarkan dan mendalam di Emerald Dream.

