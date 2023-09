Suatu Malam di Rossi's: Cita Rasa Italia di Seasons Restaurant

Restoran Seasons yang mewah di hotel InterContinental di Ballsbridge, Dublin 4 menawarkan pengalaman bersantap khas Italia bulan ini. Kepala koki eksekutif Alberto Rossi, berasal dari Italia, menghadirkan keahlian dan kecintaannya pada masakan Italia ke dalam menu. Anggota The Irish Times Food & Drink Club memiliki kesempatan eksklusif untuk menghadiri acara bertajuk “An Evening at Rossi's” pada tanggal 21 September pukul 6:30.

Acara ini akan menampilkan menu mencicipi lima hidangan yang terinspirasi oleh masakan daerah Italia. Para tamu akan menikmati pilihan antipasti yang disajikan ala keluarga, dilanjutkan dengan primi, hidangan utama, dan hidangan penutup, dengan pilihan tersedia di setiap hidangan. Selain makanan lezat, minuman selamat datang, minuman anggur, dan koktail pencuci mulut akan disajikan. Chef Rossi sendiri yang akan menyajikan setiap hidangan, membahas sejarah dan konteksnya.

Acaranya pasti populer, jadi tiketnya terbatas. Bagi yang berminat dapat memesan tempat dengan mengklik link yang tersedia. Ini menjanjikan malam tak terlupakan dengan masakan asli Italia, yang dibuat lebih istimewa dengan sentuhan pribadi Chef Rossi.

Pelanggan The Irish Times Food & Drink Club memiliki kesempatan untuk memenangkan dua hadiah luar biasa bulan ini di Co Wicklow. Hadiah pertama termasuk menu mencicipi 10 hidangan untuk dua orang di restoran The Strawberry Tree di BrookLodge & Macreddin Village di Aughrim, diikuti dengan menginap semalam. Hadiah kedua menawarkan menginap semalam untuk dua orang di The Sally Gap Bar & Brasserie di Powerscourt Hotel Resort & Spa bintang lima, lengkap dengan makan malam dan sarapan tiga menu. Individu yang tertarik dapat mengikuti kompetisi dengan mengklik link yang disediakan.

Selamat kepada Edel Troy, pemenang menginap semalam untuk dua orang di The Eccles Hotel & Spa di Glengarriff, Co Cork, dan kepada Gerry Murphy, pemenang makan malam untuk empat orang di restoran Neighborhood di Naas, Co Kildare. Para pemenang yang beruntung ini pasti akan menikmati pengalaman bersantap yang unik dan menyenangkan di tempat-tempat terkenal ini.

Dalam Majalah Irish Times akhir pekan ini, koki dan pemilik restoran Sunil Ghai berbagi resep dari buku masak barunya, Spice Box: Makanan India Sehari-hari yang Mudah. Majalah ini juga memuat artikel oleh Corinna Hardgrave, yang yakin dia telah menemukan pesaing bintang Michelin baru di kota Kilkenny. John Wilson melanjutkan pencarian anggur Bordeaux dengan anggaran terbatas. Selain itu, Grainne O'Keefe dan Lilly Higgins menyediakan resep hidangan musim gugur yang lezat di majalah tersebut.

