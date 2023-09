Praktek Berbasis Bukti dan Evolusi Program Tidak sabar untuk Belajar

Tak Sabar Belajar, program pendidikan digital War Child untuk anak-anak terdampak konflik, selalu berpedoman pada bukti-bukti ilmiah. Namun, untuk dianggap benar-benar “berbasis bukti”, suatu intervensi harus memenuhi kriteria tertentu. Melalui penelitian berskala besar di Uganda, Can't Wait to Learn kini telah memenuhi kriteria ini, menandai sebuah evolusi menarik dalam program ini.

Praktik berbasis bukti adalah konsep bahwa praktik pekerjaan, seperti keperawatan, pendidikan, atau dukungan psikososial untuk anak-anak, harus didasarkan pada bukti ilmiah. Hal ini melibatkan penggunaan proses penelitian yang ketat untuk membuktikan dampak intervensi, dibandingkan mengandalkan tradisi, intuisi, atau pengalaman pribadi. Organisasi bantuan harus bersedia untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tidak menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.

Pendekatan berbasis bukti dimulai dengan intervensi melalui penelitian ilmiah, seperti evaluasi kelayakan atau uji coba terkontrol. Temuan dari penelitian ini digunakan untuk mengadaptasi dan menyempurnakan metode ini jika tidak meyakinkan atau tidak memadai. Jika temuannya positif, intervensi dilanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya.

Can't Wait to Learn menjalani uji coba terkontrol secara acak di Uganda selama 18 bulan terakhir. Penelitian tersebut melibatkan 1507 anak dari 30 sekolah di Distrik Isingiro. Separuh sekolah mengganti pelajaran bahasa Inggris dan matematika reguler dengan Can't Wait to Learn untuk membandingkan efektivitasnya secara langsung. Hasil penelitian tersebut, yang akan segera diterbitkan dalam jurnal ilmiah, menunjukkan bahwa Can't Wait to Learn tidak hanya berkinerja lebih baik dibandingkan pendidikan standar namun juga mengungguli sebagian besar program EdTech yang digunakan di lingkungan serupa.

Uji coba di Uganda ini mengukuhkan Can't Wait to Learn sebagai program berbasis bukti yang lengkap. Ini adalah bagian dari kumpulan 10 studi penelitian yang dilakukan oleh War Child di negara-negara seperti Chad, Yordania, Lebanon, dan Sudan sejak program ini dimulai. Di Sudan, sebuah penelitian menemukan bahwa anak-anak mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dalam matematika dan hampir tiga kali lipat dalam membaca dibandingkan dengan program pembelajaran pemerintah untuk anak-anak putus sekolah.

Tonggak sejarah di Uganda ini menandai awal dari perjalanan penskalaan Can't Wait to Learn. Sejalan dengan pendekatan lokalisasi, pelaksanaan program telah diserahkan kepada pemerintah kota setempat. Dengan berbagi apa yang berhasil dan apa yang tidak melalui penelitian, Can't Wait to Learn bertujuan untuk mendorong kemajuan yang berarti dalam menyediakan pendidikan gratis, adil, dan berkualitas bagi semua anak yang terkena dampak konflik.

Can't Wait to Learn pertama kali dikembangkan di Sudan pada tahun 2012 dan sejak itu telah diuji dan diterapkan di berbagai negara. Sejauh ini program ini telah menjangkau sekitar 100,000 anak, dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan.

sumber:

– Tidak Sabar untuk Belajar – Program pendidikan digital War Child untuk anak-anak yang terkena dampak konflik

– Mark Jordans, Profesor Kesehatan Mental Global Anak dan Remaja serta Direktur Penelitian & Pengembangan Anak Perang

– Jasmine Turner, pemimpin penelitian Can't Wait to Learn