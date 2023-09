Pencipta Game Panjat Tebing yang Viral Hanya Naik! Menghapus Judul dari Steam Karena Stres

By

Pengembang Only Up!, sebuah game pendakian indie populer yang mendapat perhatian signifikan di aliran Twitch, telah membuat keputusan untuk menghapus game tersebut dari Steam. Ini terjadi setelah pengembang menghadapi tuduhan menggunakan aset yang melanggar dan mempromosikan NFT. Dalam sebuah pernyataan, pencipta mengungkapkan keinginan mereka untuk move on dari permainan dan fokus pada kesejahteraan mereka sendiri.

Dalam pembaruan yang diposting di halaman Steam game tersebut, pengembang solo, yang dikenal sebagai SCKR Games, menjelaskan alasan mereka menghapus game tersebut. Mereka mengakui melakukan kesalahan dan mencatat bahwa stres yang terkait dengan permainan tersebut telah berdampak buruk. Pengembang menyatakan, “Game ini membuat saya berada di bawah banyak tekanan selama beberapa bulan ini. Sekarang saya ingin melupakan permainan itu.”

Game tersebut telah resmi dihapus dari toko Steam dan namanya telah diubah menjadi “tidak tersedia”. Namun, versi cache dari daftar game tersebut masih dapat ditemukan di Mesin Wayback Arsip Internet.

Hanya Naik! mendapatkan popularitas di Twitch karena kesulitannya yang ekstrem. Para pemain berperan sebagai Jackie, seorang remaja dari latar belakang kurang beruntung yang memiliki cita-cita untuk keluar dari kemiskinan. Permainan ini mengharuskan pemain untuk menavigasi labirin pipa dan objek lain yang rumit, tanpa fitur penyimpanan, yang berarti setiap jatuh harus dimulai dari awal. Pengembang menjelaskan bahwa fokus permainan ini adalah meningkatkan taruhan di setiap level dan menekankan penderitaan akibat kegagalan.

Game ini menarik hingga 280,000 penonton secara bersamaan di Twitch pada puncaknya dan mengumpulkan 5.6 juta penayangan di YouTube hanya dalam dua bulan melalui video panduan. Namun, Hanya Naik! sebelumnya telah dihapus dari Steam pada akhir Juni karena dugaan pelanggaran hak cipta, dengan artis 3D menuduh SCKR Games menggunakan aset yang tidak berlisensi. Permainan tersebut kemudian diaktifkan kembali dengan aset yang melanggar digantikan oleh patung Atlas.

SCKR Games berencana kembali melakukan pengembangan game dengan proyek baru bertajuk Kith. Mereka berniat untuk beristirahat, melanjutkan pendidikan mereka dalam desain game, dan bekerja dengan tim kecil dalam usaha baru ini. Pengembang berharap dapat meningkatkan keterampilan mereka dan menciptakan pengalaman bermain yang unik.