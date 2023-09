Unity Mengumumkan Biaya Baru untuk Instalasi Game Menggunakan Unity Engine

By

Unity, platform pengembangan game terkemuka, baru-baru ini mengumumkan akan menerapkan biaya baru untuk setiap game yang diinstal menggunakan Unity Engine. Biaya ini, yang dikenal sebagai Biaya Unity Runtime, akan berlaku untuk game yang telah melewati ambang batas pendapatan dan jumlah pemasangan seumur hidup tertentu dalam satu tahun terakhir.

Ambang batas dan biaya spesifik bervariasi tergantung pada jenis langganan Unity yang dimiliki pengembang. Untuk pengguna Unity Personal dan Unity Plus, ambang pendapatan ditetapkan sebesar $200,000 per tahun, dengan jumlah pemasangan seumur hidup sebanyak 200,000. Di sisi lain, akun Unity Pro dan Unity Enterprise memiliki ambang batas yang lebih tinggi yaitu $1 juta dalam pendapatan per tahun dan 1 juta pemasangan seumur hidup.

Biaya untuk melampaui ambang batas ini juga berbeda untuk setiap jenis langganan. Pengembang Unity Personal akan dikenakan biaya $0.20 untuk setiap pemasangan di atas ambang batas, sedangkan akun Unity Enterprise hanya membayar $0.01 untuk setiap pemasangan di atas 2 juta. Pengembang di pasar negara berkembang menerima potongan biaya, dengan akun Unity Personal membayar $0.02 per pemasangan dan akun Perusahaan membayar $0.005 per pemasangan.

Khususnya, biaya ini juga akan berlaku untuk game yang sudah ada yang dibangun di Unity jika memenuhi ambang batas pendapatan dan jumlah pemasangan. Penting untuk disebutkan bahwa Unity Runtime Fee tidak berlaku untuk aplikasi non-game.

Unity membenarkan penerapan biaya ini dengan menekankan bahwa setiap kali game diunduh, Unity Runtime juga diinstal. Perusahaan percaya bahwa biaya berbasis instalasi akan menjaga keuntungan finansial dari keterlibatan pemain bagi kreator, tidak seperti model bagi hasil.

Selain perubahan ini, Unity telah mengumumkan penghentian tingkat langganan Unity Plus. Pelanggan Plus yang sudah ada akan diberikan kesempatan untuk meningkatkan ke Unity Pro selama satu tahun dengan harga Plus.

Unity Engine, yang dikenal dengan kemampuan pengembangan gamenya yang serbaguna dan kuat, menawarkan miliaran unduhan bulanan. Struktur biaya baru ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan para pembuat game sambil menjaga integritas ekosistem Unity.

