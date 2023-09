EA Mengumumkan Project Rene: Game Sims Generasi Berikutnya Akan Gratis untuk Diunduh

By

EA telah mengungkapkan detail baru tentang game Sims generasi berikutnya yang akan datang, dengan nama kode Project Rene. Dalam postingan blog saat presentasi Behind The Sims, perusahaan mengumumkan bahwa game tersebut akan tersedia untuk diunduh gratis. Langkah ini mengikuti kesuksesan The Sims 4 yang dirilis secara gratis pada tahun lalu.

Opsi pengunduhan gratis untuk Project Rene berarti pemain dapat bergabung, bermain, dan menjelajahi game tanpa perlu berlangganan, pembelian game inti, atau mekanisme energi. EA bermaksud memudahkan pemain untuk mengundang atau bergabung dengan teman dan merasakan fitur, cerita, dan tantangan baru.

Namun, EA mengklarifikasi bahwa game tersebut masih memiliki konten dan paket yang dapat dibeli, mirip dengan The Sims 4. Namun struktur harga dan cara penjualan item tersebut mungkin berbeda dari game saat ini. EA memberi contoh menambahkan cuaca dasar sebagai fitur gratis untuk semua orang, sementara paket masa depan mungkin fokus pada tema tertentu seperti olahraga atau kompetisi musim dingin.

Rilisnya Project Rene bukan berarti berakhirnya dukungan terhadap The Sims 4. EA berencana untuk terus memberikan pembaruan dan konten baru untuk komunitas The Sims 4 di masa mendatang.

Meskipun belum ada tanggal peluncuran spesifik yang diumumkan, EA telah berupaya menuju proses pengembangan yang lebih transparan untuk Project Rene. Perusahaan sebelumnya mengungkapkan bahwa game ini akan menawarkan pengalaman solo dan multipemain, dengan informasi lebih lanjut tentang komponen multipemain yang akan diungkap akhir tahun ini.

Sumber: [The Verge](sumber)