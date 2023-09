Keturunan Pertama Perkenalkan Hero Baru, Sharen Julicia: Pembunuh Mematikan Setengah Wanita Setengah Mesin

Penembak penjarah Nexon yang akan datang, The First Descendant, telah menghasilkan banyak sensasi di kalangan gamer. Didukung oleh Unreal Engine 5, game generasi berikutnya ini akan dirilis untuk PC, PS5, dan Xbox Series X|S. Baru-baru ini, hero baru bernama Sharen Julicia telah diluncurkan, menampilkan kemampuannya yang mematikan dalam trailer pengungkapan gameplay.

Sharen Julicia, karakter setengah wanita, setengah mesin yang menarik, menghadirkan gaya bermain yang unik ke The First Descendant. Kemahirannya terletak pada pertarungan jarak dekat, menjadikannya pilihan ideal bagi pemain yang lebih menyukai taktik agresif. Sharen menggunakan kamuflase untuk pendekatan diam-diam dan mundur cepat, memungkinkan dia untuk mendekati musuhnya tanpa terdeteksi.

Salah satu skill pasif Sharen, Assassinator, memungkinkannya memberikan peningkatan damage pada musuh yang tidak mengincarnya. Kemampuan ini semakin memperkuat dampak mematikannya di medan perang. Selain itu, Sharen memiliki serangkaian skill aktif yang meningkatkan potensi serangannya. Cutoff Beam miliknya melepaskan serangan pancaran listrik yang tidak hanya menimbulkan damage namun juga memberikan efek Electrocution pada targetnya.

Skill aktif lain yang dimilikinya adalah Active Camouflage, yang menyembunyikan kehadirannya hingga ia melancarkan serangan. Teknik ini memicu mode Penyergapan setelah kamuflase berakhir, menambah kerusakan pada serangan berikutnya. Selain itu, Sharen dapat menggunakan Shock Nuts, bahan peledak yang membuat musuhnya pingsan, dan Flash Daggers, yang melepaskan banyak proyektil ke musuh dalam jangkauan bidiknya. Belati ini menghasilkan kerusakan eksplosif dan menimbulkan efek Sengatan Listrik.

The First Descendant menjanjikan gameplay yang mendebarkan dan pertarungan yang intens, dan Sharen Julicia menambahkan aspek menarik lainnya ke dalam game tersebut. Gamer dapat mengantisipasi pengalaman penuh aksi dengan pembunuh setengah wanita dan setengah mesin yang mematikan ini. Nantikan cuplikan gameplay baru yang eksklusif, karena IGN akan segera mengungkapkan lebih banyak detail tentang The First Descendant.

Definisi:

– Penembak penjarah: Subgenre video game yang menggabungkan elemen penjarahan dan penembakan, di mana pemain mengumpulkan senjata, amunisi, dan perlengkapan sambil terlibat dalam pertempuran.

– Unreal Engine 5: Mesin pengembangan game canggih yang dibuat oleh Epic Games.

– Efek sengatan listrik: Mekanisme permainan yang memberikan kerusakan tambahan atau efek status pada target yang terkena serangan listrik.

sumber:

– Ryan McCaffrey, editor eksekutif pratinjau IGN dan pembawa acara Xbox dan acara wawancara.