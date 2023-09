Evie Networks Memperluas Kemitraan dengan Dan Murphy's untuk Memasang Lebih Banyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

Evie Networks, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam pengisi daya kendaraan listrik publik, telah mengumumkan perpanjangan kemitraan dengan Dan Murphy's untuk memasang stasiun pengisian daya tambahan di lokasi toko mereka. Lima stasiun pengisian daya telah dipasang di toko Dan Murphy di seluruh Australia, dan stasiun keenam direncanakan berlokasi di Broadmeadows, Victoria.

Kemitraan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Dengan memperluas jaringan stasiun pengisian daya di toko-toko Dan Murphy, lebih banyak pemilik kendaraan listrik akan memiliki akses mudah ke fasilitas pengisian daya saat berbelanja atau menjalankan keperluan sehari-hari. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya permintaan akan pilihan transportasi berkelanjutan.

Twitter Diduga Memblokir The New York Times, Pengiklan Besar

Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Twitter, yang sekarang dikenal sebagai X, dilaporkan telah melarang The New York Times, mencegah pengguna melihat tweet yang tertaut ke konten surat kabar tersebut. Tindakan ini sangat ironis karena The New York Times adalah salah satu pengiklan utama X dan telah menjalankan kampanye promosi untuk situs olahraganya, The Athletic.

Keterlibatan pada tweet yang tertaut ke situs web The New York Times menurun secara signifikan pada akhir Juli dan terus menurun sepanjang Agustus. Penurunan ini diamati dengan membandingkan interaksi dengan tweet dari layanan berita besar lainnya seperti BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, dan Washington Post. Pada periode yang sama, keterlibatan dengan postingan dari situs berita pesaing tersebut meningkat atau tetap konsisten.

Meta (sebelumnya Facebook) Dikabarkan Mengembangkan Model AI Tingkat Lanjut untuk Menyaingi OpenAI

Meta diduga sedang membangun model AI canggih yang bertujuan untuk menyamai efisiensi model bahasa populer OpenAI, GPT-4. Alat AI ini akan menghasilkan teks dan analisis yang ditargetkan untuk bisnis. Tujuan di balik upaya ini adalah untuk bersaing dengan masuknya model AI baru yang memasuki pasar. Untuk mencapai hal ini, Meta dilaporkan berupaya memperoleh chip Nvidia yang canggih.

Model AI yang dikembangkan Meta diharapkan dapat membantu bisnis dalam berbagai cara, termasuk menghasilkan teks yang canggih, melakukan analisis yang kompleks, dan menghasilkan output tambahan. Dengan menawarkan layanan ini, Meta bermaksud untuk membangun keunggulan kompetitif di pasar AI.

Arsip Internet Mengajukan Banding atas Kerugian Gugatan Perpustakaan Ebook

Internet Archive telah mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding atas kerugian baru-baru ini dalam kasus hak cipta terkait perpustakaan ebooknya. Setelah penyelesaian, AOXNUMX telah membatasi akses terhadap beberapa bukunya. Keputusan awal menetapkan bahwa pemindaian buku oleh AOXNUMX tidak termasuk dalam hukum penggunaan wajar AS. Akibatnya, situs web tersebut harus membatasi akses publik terhadap buku-buku komersial yang dilindungi hak cipta.

Keputusan Internet Archive untuk mengajukan banding menggarisbawahi komitmen mereka untuk menjaga akses terhadap pengetahuan dan literatur, sekaligus mengatasi kekhawatiran yang diajukan oleh pemegang hak cipta. Kasus ini menyoroti tantangan dan perdebatan yang sedang berlangsung seputar perpustakaan digital dan penggunaan wajar di era digital.

Exoplanet yang Berpotensi Layak Huni, K2-18b, Diidentifikasi oleh Teleskop Luar Angkasa James Webb

Teleskop Luar Angkasa James Webb telah mengidentifikasi K2-18b, sebuah planet ekstrasurya yang memiliki potensi layak huni dan pencarian kehidupan di luar bumi. Ditemukan pada tahun 2015, K2-18b diyakini memiliki lautan air cair di permukaannya dan mungkin mengandung metana, karbon dioksida, dan dimetil sulfida. Planet ekstrasurya ini jauh lebih besar dari Bumi, berukuran 8.6 kali lipat ukurannya, dan memberikan peluang unik untuk eksplorasi ilmiah di galaksi kita.

Ketika kita terus menemukan exoplanet dengan karakteristik yang menyerupai planet kita, pencarian kehidupan di luar Bumi menjadi semakin menarik. K2-18b menawarkan gambaran menarik tentang kemungkinan adanya dunia yang dapat dihuni di luar tata surya kita.

