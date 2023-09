Nintendo Switch 2 Dikabarkan Menampilkan Peningkatan Kinerja dan Mengurangi Waktu Muat

Rumor tentang Nintendo Switch 2 yang sangat dinanti terus beredar, dengan detail baru muncul mengenai kinerja dan fitur-fiturnya. Sumber terpercaya mengklaim bahwa konsol tersebut memiliki rahasia yang ditampilkan di Gamescom pada bulan Agustus, dan kini sumber ketiga telah menguatkan klaim tersebut dan menambahkan informasi tambahan.

Menurut laporan dari Eurogamer dan VGC, Switch 2 dikabarkan menjalankan “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” pada frame rate dan resolusi yang lebih tinggi, yang terdengar menjanjikan bagi para penggemar game populer tersebut. Nate The Hate, orang dalam Nintendo yang sebelumnya dapat diandalkan, juga mendukung klaim ini dan mengungkapkan lebih banyak detail yang dia dengar tentang konsol tersebut.

Salah satu peningkatan penting yang disebutkan oleh Nate The Hate adalah pengurangan waktu muat secara signifikan. Dia menyatakan bahwa perangkat keras baru memungkinkan waktu muat game yang hampir seketika, terutama saat boot dari menu utama. Ini merupakan peningkatan besar dibandingkan Switch asli, yang memiliki waktu pemuatan sekitar 30 detik.

Dalam hal performa, Nate The Hate mengklaim bahwa “Breath of the Wild” berjalan pada 60 frame per detik pada resolusi 4K di Switch 2. Dia juga menyebutkan bahwa konsol tersebut memiliki kemampuan ray-tracing yang canggih, mirip dengan yang dimiliki PlayStation. 5 dan Xbox Series X/S dapat mencapainya. Namun, ia mengklarifikasi bahwa kekuatan mentah Switch 2 diperkirakan berada di bawah Xbox Series S.

Untuk mengimbangi hal ini, Switch 2 mungkin menggunakan teknologi baru yang disebut DLSS (deep learning super sampling), yang dapat mensimulasikan resolusi 4K pada perangkat berdaya rendah. Hal ini dapat memberikan pengalaman visual yang sebanding dengan 4K asli dengan tetap menjaga efisiensi kinerja.

Meskipun masih ada ketidakpastian mengenai kompatibilitas mundur Switch 2 dan tanggal pengungkapan/peluncuran resmi, Nate The Hate menyarankan bahwa Nintendo Direct berikutnya akan tayang sekitar tiga hari lagi, kemungkinan pada tanggal 14 September. Penting untuk dicatat bahwa Nintendo Direct biasanya berlangsung pada Kamis.

Kesimpulannya, fitur-fitur Nintendo Switch 2 yang dikabarkan menunjukkan peningkatan kinerja, pengurangan waktu muat, dan potensi pemanfaatan teknologi DLSS. Para penggemar sangat menantikan update selanjutnya dari Nintendo mengenai konsol yang sangat dinantikan ini.

