Cara Menghasilkan Uang dengan Menjual Barang Selundupan di Starfield

Ringkasan: Menghasilkan uang di Starfield bisa menjadi proses yang memakan waktu, namun ada cara untuk mempercepat prosesnya. Salah satu metode termudah adalah menjual barang selundupan, barang-barang terlarang seperti organ yang diambil, yang ditemukan di bangunan dan kapal musuh. Barang selundupan ditandai dengan simbol kuning dan dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Tempat terbaik untuk menjual barang selundupan adalah The Den, stasiun luar angkasa yang terletak di sistem The Wolf. Untuk menyandarkan kapal Anda di The Den, Anda harus berada dalam jarak 500m dari stasiun. Di dalam The Den, Anda akan menemukan vendor Otoritas Perdagangan, yang menyediakan 11,000 kredit dan menawarkan lokasi yang nyaman untuk menjual barang selundupan Anda.

Saat menjual barang selundupan di The Den, Anda tidak akan dipindai pada saat kedatangan, meskipun itu adalah struktur militer UC. Untuk mereset kredit vendor Trade Authority, Anda harus menunggu total 48 jam, baik dengan duduk atau tidur selama 24 jam sebanyak dua kali. Ada kursi di depan Otoritas Perdagangan untuk kenyamanan Anda.

Penting untuk dicatat bahwa Sarang dalam sistem Serigala adalah lokasi yang benar, karena ada juga Sarang tua yang hancur. Selain itu, ada kemungkinan Anda akan menemukan kapal Pedagang Otoritas Perdagangan saat melakukan perjalanan melalui luar angkasa, tetapi disarankan untuk menjualnya di The Den untuk memastikan tempat yang terjamin.

Jika Anda ingin memaksimalkan penghasilan Anda dari barang selundupan, pertimbangkan untuk berinvestasi pada Keterampilan Perdagangan sedini mungkin. Keterampilan sosial ini memungkinkan Anda menjual item 10% lebih banyak dan menjadi lebih menguntungkan di setiap peringkat.

Secara keseluruhan, menjual barang selundupan di Starfield adalah cara yang menguntungkan untuk menghasilkan uang dengan cepat. Ingatlah untuk berhati-hati dan hindari tertangkap membawa barang selundupan dengan menggunakan kargo berpelindung atau melakukan perjalanan cepat ke luar area sebelum petugas keamanan memindai kapal Anda.

Sumber: IGN – Miranda Sanchez, Editor Eksekutif Panduan di IGN