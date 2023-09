Rumor Nintendo Switch 2: Demo Breath of the Wild Menampilkan Peningkatan Grafik dan Waktu Muat

Rumor tentang konsol Nintendo berikutnya, yang sementara disebut 'Switch 2', telah beredar baru-baru ini. Menurut laporan dari Eurogamer dan VGC, pengembang terpilih memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan konsol tersebut selama Gamescom 2023. Demo tersebut menampilkan versi yang disempurnakan dari The Legend of Zelda: Breath of the Wild, meskipun peningkatan spesifiknya tidak diberikan pada saat itu.

Detail baru yang dikabarkan kini telah muncul dari podcast Nate the Hate baru-baru ini. Tuan rumah mengklaim bahwa demo teknologi Gamescom menampilkan Breath of the Wild yang berjalan pada 4K 60fps, dengan peningkatan penting adalah penghapusan waktu muat. Penting untuk diklarifikasi bahwa rumor ini tidak berarti bahwa judul peluncuran Switch akan dirilis ulang dengan perangkat keras berikutnya. Sebaliknya, itu digunakan untuk menunjukkan kemajuan teknis penerusnya.

Ada juga klaim bahwa demo teknologi tersebut menggunakan DLSS 3.5, teknologi peningkatan AI real-time Nvidia. Namun, tidak pasti apakah demo tersebut memanfaatkan rangkaian fitur lengkap versi 3.5, seperti pembuatan bingkai. Dimasukkannya DLSS telah menjadi topik spekulasi penerus Switch selama beberapa tahun, dan penyebutan versi 3.5 tentu menarik.

Selama percakapan podcast, pembawa acara menyebutkan bahwa Maret 2024 adalah kemungkinan tanggalnya meskipun tidak jelas apakah ini mengacu pada tanggal pengungkapan atau rilis. Rumor sebelumnya awal tahun ini menyebutkan rilis akhir tahun 2024 untuk Switch 2.

Penting untuk dicatat bahwa rumor tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Nintendo saat ini. Informasi ini berdasarkan sumber dan desas-desus. Selain itu, jika spesifikasi ini akurat, penting untuk mempertimbangkan bahwa demo teknologi yang ditampilkan di Gamescom belum tentu mencerminkan fitur konsol final.

Ketika rumor ini terus beredar, menarik untuk merenungkan kemungkinan versi perbaikan dari Breath of the Wild di 'Switch 2'. Namun, hingga pengumuman resmi dibuat oleh Nintendo, rumor tersebut tidak bisa ditanggapi dengan serius.

