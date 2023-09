Waktu Rilis DLC The Teal Mask di Pokemon Scarlet dan Violet

Trainer di seluruh dunia sangat menantikan perilisan DLC Pokemon Scarlet dan Violet pertama, The Teal Mask. Direncanakan untuk diluncurkan pada hari Rabu, 13 September, para pemain penasaran dengan waktu rilis spesifik di wilayah mereka.

Menurut informasi yang terkonfirmasi, DLC The Teal Mask akan dirilis pada waktu-waktu berikut:

– 6 sore Waktu Pasifik (12 September)

– 8 malam Waktu Tengah (12 September)

– 9 malam Waktu Bagian Timur (12 September)

– 2 Waktu Inggris (13 September)

– 3 Waktu Eropa Tengah (13 September)

– 5:30 Waktu India (13 September)

– 9 pagi Waktu Jepang (13 September)

Waktu tersebut mungkin dapat berubah, namun game diperkirakan akan diluncurkan pada waktu yang ditentukan. Pemain harus terus mendapat informasi terbaru tentang pengumuman apa pun mengenai perubahan waktu rilis.

The Teal Mask adalah bagian dari DLC Harta Karun Tersembunyi Area Nol untuk Pokemon Scarlet dan Violet. DLC ini membawa pemain dalam perjalanan sekolah ke Kitakami, sebuah desa dinamis yang dipenuhi dengan aktivitas meriah dan pedagang kaki lima. Perusahaan Pokemon telah memberikan bocoran monster saku baru, Legendaris, dan karakter yang akan diperkenalkan di The Teal Mask.

Bocoran juga mengungkapkan informasi tambahan tentang kemampuan baru, entri Pokedex, dan monster saku seperti Bloodmoon Ursaluna. Bagian kedua dari DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, yang disebut The Indigo Disk, dijadwalkan untuk rilis Q4/Musim Dingin pada tahun 2023.

Pemain yang ingin merasakan DLC The Teal Mask harus memiliki Pokemon Scarlet atau Pokemon Violet. Mereka yang memiliki kedua game tersebut perlu membeli salinan The Teal Mask secara terpisah.

Terlepas dari masalah teknis awal yang memengaruhi pengalaman dan pengalaman pemain, Pokemon Scarlet dan Violet memiliki peluncuran yang sangat sukses, menjadi rilisan Nintendo terbesar sepanjang masa dengan 10 juta kopi terjual dalam tiga hari pertama.

