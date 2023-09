Panagora Asset Management Mengurangi Kepemilikan di Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. telah menjual 39.3% sahamnya di Digital Realty Trust, Inc. Perusahaan manajemen aset melaporkan dalam pengajuan Formulir 13F baru-baru ini ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) bahwa mereka sekarang memiliki 9,912 lembar saham perusahaan, senilai $974,000. Pengurangan kepemilikan ini hanyalah salah satu dari beberapa perubahan yang dilakukan dana lindung nilai pada posisi mereka dalam perwalian investasi real estat. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, dan Norges Bank baru-baru ini melakukan penyesuaian pada kepemilikan mereka di Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. mengalami minggu yang positif, dengan sahamnya naik 1.4% dan dibuka pada $131.80 pada hari Jumat. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $39.90 miliar, rasio harga terhadap pendapatan 102.17, dan beta 0.54. Rata-rata pergerakan sederhana 50 hari dan 200 hari untuk saham tersebut masing-masing adalah $121.81 dan $107.33. Harga terendah dan tertinggi dalam 1 tahun untuk saham tersebut adalah $85.76 dan $133.39. Digital Realty Trust memiliki rasio lancar dan rasio cepat sebesar 0.58, serta rasio utang terhadap ekuitas sebesar 1.02.

Selain itu, Digital Realty Trust mengumumkan dividen triwulanan yang akan dibayarkan pada hari Jumat, 29 September. Investor tercatat pada hari Jumat, 15 September akan menerima dividen sebesar $1.22 per saham. Tanggal ex-dividen adalah Kamis, 14 September. Dividen tahunan mewakili rasio pembayaran sebesar 378.30%, dengan imbal hasil sebesar 3.70%.

Transaksi orang dalam juga terjadi di Digital Realty Trust. Pada bulan Juli, orang dalam Cindy Fiedelman menjual 2,770 lembar saham perusahaan dengan nilai total $346,250. Pada bulan Juni, CAO Peter C. Olson menjual 700 lembar saham seharga $73,969. Orang dalam memiliki 0.39% saham perusahaan.

Berbagai analis ekuitas baru-baru ini memberikan peringkat mereka pada Digital Realty Trust. BNP Paribas menaikkan peringkat saham tersebut ke peringkat “outperform”, sementara StockNews.com menamakannya peringkat “jual”. Royal Bank of Canada menaikkan target harga mereka menjadi $140.00, dan Citigroup menaikkan target harga mereka menjadi $136.00 dengan peringkat “beli”.

Digital Realty Trust adalah perusahaan solusi pusat data, kolokasi, dan interkoneksi global. Platformnya, PlatformDIGITAL, bertujuan untuk menyatukan perusahaan dan data dengan menyediakan fasilitas pusat data yang aman dan metodologi solusi Pervasive Datacenter Architecture (PDx). Perusahaan memiliki peringkat konsensus “Tahan” dan target harga konsensus $120.93.

